FAMÓZNY ŠVÉD: Duplantis obhájil zlatú medailu v skoku o žrdi vo svetovom rekorde (video)

Švédsky skokan o žrdi Armand Duplantis obhájil zlatú medailu na olympijských hrách v Paríži v novom svetovom rekorde. Dvadsaťštyriročný pretekár triumfoval v pondelkovom finále výkonom 625 cm a svoje doterajšie svetové maximum vylepšil o jeden centimeter. Striebro získal Sam Kendricks z USA a bronz si vybojoval Grék Emmanuil Karalis. Zlato obhájila aj diskárka Valarie Allmanová z USA, osemstovku vyhrala Britka Keely Hodgkinsonová a na 5000 metrov triumfovala Beatrice Chebetová z Kene.



Duplantis mal isté zlato už niekoľko minút predtým, keďže ako jediný pokoril šesťmetrovú hranicu. Kendricks si zapísal 595 a Karalis 590 cm. Švédsky reprezentant si následne zodvihol latku na hodnotu 610 cm, ktorú pokoril na prvý pokus a potom už na rekordnú hodnotu. Prvé dva skoky mu nevyšli, no v poslednom treťom sa mu už útok na svetový rekord podaril a rozjasal tak plné tribúny štadióna Stade de France. Okrem svetového rekordu, ktorý posunul deviatykrát v kariére, vylepšil aj ten olympijský. Ten držal od Ria 2016 Brazílčan Thiago Braz výkonom 603. Duplantisovi stačilo na zlato v Tokiu 2020 602 cm, keď následne trikrát neuspel na vtedajšej hodnote svetového rekordu 619 m.



Američan Kendricks, ktorý ako posledný zdolal "Monda" Duplantisa na veľkej súťaži na MS 2019, získal striebro a o jednu priečku si vylepšil umiestnenie z OH 2016. Karalis priviedol Grécko k prvej medaile v tejto disciplíne po 68 rokoch, keď na OH 1956 vybojoval rovnako bronz Georgios Rubanis.



Allmanová vo finále triumfovala výkonom 69,50 m a o takmer dva metre zdolala Číňanku Feng Pin. Bronz si vybojovala Chorvátka Sandra Elkasevičová. Dvadsaťdeväťročná Allmanová potvrdila pozíciu najväčšej favoritky a všetky jej štyri platné pokusy by stačili na zlato (x - 68,74 - 68,06 - 69,50 - x - 69,21). Strieborná Feng Pin poslala disk do vzdialenosti 67,51 metra, majsterka sveta z Eugene 2022 získala prvú medailu spod piatich kruhov. Tridsaťštyriročná Elkasevičová dosiahla rovnaký výkon, no mala o tri metre horší svoj druhý najlepší pokus (64,25). Pre chorvátsku reprezentantku to bola tretia olympijská medaila, v Londýne 2012 a Riu de Janeiro 2016 získala zlato.



Hodgkinsonová triumfovala časom 1:56,72 minúty, keď v závere nedala šancu svojim súperkám. Striebro pripadlo Tsige Dugumovej z Etiópie a bronz si vybojovala Keňanka Mary Moraaová. Hodgkinsonová išla do finále ako najväčšia favoritka a líderka tohtoročných tabuliek. Svoju úlohu do bodky splnila, už v prvom kole sa dostal na čelo a diktovala tempo. Jej súperky sa jej držali, no nedokázali odpovedať na jej záverečný finiš, keď im ušla a bez problémov si dobehla pre prvé olympijské zlato. Pred troma rokmi v Tokiu skončila druhá. "Posledný rok som pracovala naozaj veľmi tvrdo a myslím, že ste v cieli videli, ako veľa to pre mňa znamená. Nemôžem uveriť, že som to konečne dokázala," uviedla pre BBC.



Chebetová vo finále päťtisícky dosiahla čas 14:28,56 minúty a vybojovala si prvý cenný kov na OH v kariére. Striebro si odniesla Holanďanka Sifan Hasanová a bronz získala Talianka Nadia Battoclettiová. Faith Kipyegonovú, ktorá dobehla na druhom mieste, dodatočne diskvalifikovali. Kenská vytrvalkyňa sa v závere dostala do kolízie s Etiópčankou Gudaf Tsegayovou, ktorá sa potom už nezapojila do boja o medaily. Keňanka naopak zostala vpredu a v závere bojovala o zlato s Chebetovou, ktorá však mala lepší finiš. Striebro pripadlo obhajkyni titulu z Tokia Hassanovej, ktorá prišla do cieľa s dvojsekundovým mankom na víťazku. Po diskvalifikácii Kipyegonovej sa na pódium dostala úradujúca majsterka Európy na 5000 i 10.000 metrov Battoclettiová, pre ktorú je to najväčší úspech kariéry. Talianka zabehla i národný rekord 14:31,64 minúty.

atletika - finále:



muži:



1. Armand Duplantis (Švéd.) 625 cm - svetový rekord, 2. Sam Kendricks (USA) 595, 3. Emmanuel Karalis (Gréc.) 590, 4. Ernest John Obiena (Fil.) 590, 5. Ersu Sasma (Turec.) 585, 6. Kurtis Marschall (Aus.) 585, 7. Chuang Po-kchaj (Čína) 580, 8. Sondre Guttormsen (Nór.) 580, 9. Bo Kanda Lita Baehre (Nem.) a Oleg Zernikel (Nem.) obaja 570







ženy:



800 m: 1. Keely Hodgkinsonová (V.Brit.) 1:56,72 min, 2. Tsige Dugumová (Et.) 1:57,15, 3. Mary Moraaová (Keňa) 1:57,42, 4. Shafiqua Maloneyová (Sv. Vinc. a Gren.) 1:57,66, 5. Renelle Lamotová (Fr.) 1:58,19, 6. Worknesh Meselová (Et.) 1:58,28, 7. Juliette Whittakerová (USA) 1:58,50, 8. Prudence Sekgodisová (JAR) 1:58,79



5000 m: 1. Beatrice Chebetová (Keňa) 14:28,56 min, 2. Sifan Hassanová (Hol.) 14:30,61, 3. Nadia Battoclettiová (Tal.) 14:31,64, 4. Margaret Kipkemboiová (Keňa) 14:32,23, 5. Ejgayehu Tayeová (Et.) 14:32,98, 6. Medina Eisová (Et.) 14:35,43, 7. Karoline Bjerkeliová Grövdalová (Nór.) 14:43,21, 8. Gudaf Tsegayová (Et.) 14:45,21, 9. Karissa Schweizerová (USA) 14:45,57, 10. Elise Crannyová (USA) 14:48,06



disk: 1. Valarie Allmanová (USA) 69,50 m, 2. Feng Pin (Čína) 67,51 (druhý pokus: 67,25), 3. Sandra Elkasevičová (Chor.) 67,51 (64,25), 4. Marike Steinackerová (Nem.) 65,37, 5. Vanessa Kamgová (Švéd.) 65,05, 6. Claudine Vitová (Nem.) 63,62, 7. Jorinde van Klinkenová (Hol.) 63,35, 8. Daisy Osakuová (Tal.) 63,11, 9. Irina Rodriguesová (Port.) 61,19, 10. Kristin Pudenzová (Nem.) 60,38