Pre utečencov získala historickú medailu, ale do rodnej krajiny sa nemôže vrátiť. Byť lesbičkou je v Kamerune trestné

Najkrajší deň v živote

Nič nedostala zadarmo

5.8.2024 (SITA.sk) - Boxerka Cindy Ngambová, ktorá v nedeľu získala pre Olympijský tím utečencov historicky prvú olympijskú medailu, povedala, že sa nemôže vrátiť do svojej rodnej krajiny, pretože je lesbička a v Kamerune je homosexualita kriminalizovaná.„V Kamerune neostalo veľa mojich blízkych, ale myslím si, že by to bolo pekné sa aj s nimi podeliť o tento úspech. Škoda,“ povedala 25-ročná pästiarka pre web Outsport.com.Ngambová triumfovala v nedeľňajšom štvrťfinále hmotnostnej kategórie do 75 kg nad domácou Francúzkou Davinou Michelovou jednoznačne 5:0 a postúpila do semifinále, v ktorom narazí na Bibeichi Bylonovú z Panamy.V olympijskej súťaži boxerov znamená postup do semifinále automaticky istotu zisku bronzovej medaily.„Je to najkrajší deň v mojom živote. Chcem odkázať všetkým utečencov, aby pokračovali v tvrdej práci, pretože potom je možné dosiahnuť čokoľvek,“ povedala so slzami rodáčka z kamerunského hlavného mesta Douala.Ngambová pred štrnástimi rokmi spolu s rodičmi utiekla z Kamerunu, kde v tom čase prebiehali ozbrojené konflikty. Usídlili sa v britskom meste Bolton a tam sa začala venovať boxu.„Cindy je jedna z najinšpiratívnejších osôb, s akými som sa stretol. Poviem to tak, že filmy sa natáčajú aj o osobách, ktoré nedokázali ani z polovice to, čo moja zverenkyňa,“ povedal jej anglický kouč Nick Rayer a doplnil: „Nič nedostala zadarmo. Bojovala v ringu, bojovala o občianstvo, bojovala s ľuďmi, ktorým prekáža jej sexuálna orientácia. Čelila mnohým prekážkam, prakticky vždy jej hovorili, čo nemôže robiť.“