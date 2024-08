Fantastická džudistka Tománková sa v peruánskej Lime stala majsterkou sveta do 44 kg

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.8.2024 (SITA.sk) - Nádejná slovenská džudistka Patrícia Tománková je už dvojnásobná dorastenecká majsterka sveta. Ako referuje web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) , členka juniorského olympijského tímu po vlaňajšom triumfe na svetovom šampionáte do 40 kg v chorvátskom Záhrebe tentoraz triumfovala vo váhe do 44 kg na majstrovstvách sveta v peruánskej Lime.„Patrícia Tománková ukázala v Lime skvelú taktickú i fyzickú pripravenosť. Od prvého do posledného súboja musela so súperkami tvrdo bojovať o víťazstvo," konštatuje web SOŠV. Sedemnásťročná členka 1. JC Pezinok si najskôr v osemfinále poradila v nadstavenom čase s Aizat Naukenovovou z Kazachstanu.Vo štvrťfinále získala vyhrala s Belgičankou Maelys Dapaovou vďaka dvom waza-ari. V semifinále vďaka bodovanému chmatu uspela na waza-ari nad Alinou Bogusovou, ktorá štartovala ako neutrálna športovkyňa.Finále s Brazílčankou Julianou Yamasakiovou bolo vyrovnané. Tománková a ani Yamasakiová nechceli dať oponentke priestor na získanie bodov. Napokon po ôsmich minútach a 13 sekundách sa z víťazného ipponu radovala slovenská dorastenka. Pre Tománkovú to bola tretia medaila z dorasteneckých majstrovstiev sveta za sebou. Okrem dvoch zlatých má doma aj bronz z roku 2022. Tento rok vo váhe do 44 kg vybojovala aj titul majsterky Európy.