Ronaldo chce počas svojej kariéry streliť magických tisíc gólov. Neviem, kedy skončím, uviedol

Magická tisícka

Nevie, kedy skončí

29.8.2024 (SITA.sk) - Portugalského futbalového útočníka Cristiana Ronalda delí iba jeden presný zásah od toho, aby dosiahol hranicu 900 strelených gólov vo svojej bohatej kariére, a to dohromady na klubovej a reprezentačnej scéne. Tvrdí, že jeho cieľom je magická tisícka, aby po sebe zanechal nezmazateľnú futbalovú stopu.Ako referuje web televíznej stanice ESPN, už 39-ročný Cristiano Ronaldo to povedal v rozhovore s niekdajšou anglickou hviezdou Riom Ferdinandom , ktorý bol zverejnený na YouTube.„Chcem dosiahnuť hranicu tisíc gólov," povedal hráč saudskoarabského klubu Al-Nassr a odhadol, že by sa mu to mohlo podariť, keď bude mať 41 rokov.„Ak nebudem mať žiadne zranenia, bude to pre mňa najdôležitejšia vec. Teraz to najlepšie, čo môžem dosiahnuť, je dosiahnutie 900 gólov. Potom bude mojou výzvou tisíc gólov."Hoci si uvedomuje, že je blízko konca kariéry, päťnásobný víťaz Zlatej lopty nedokázal predpovedať, kedy zavesí kopačky na klinec.„Neviem, kedy skončím," povedal.„Jedna vec, ktorú som sa naučil, je užívať si moment. Pretože neviete, čo sa stane zajtra. V deň, keď začnem mať pocit, že nič neprodukujem, zbalím si kufre a pôjdem preč," skonštatoval rodák z Madeiry.