Fantastická Schmiedlová na olympiáde postúpila do štvrťfinále, vyradila štvorku pavúka (foto)

aktualizované 30. júla 17:39



30.7.2024 (SITA.sk) -Spanilá jazda slovenskej tenistky Anny Karolíny Schmiedlovej vo dvojhre na ženskom turnaji na olympijských hrách v Paríži bude pokračovať aj vo štvrťfinále.Slovenská jednotka zvíťazila nad turnajovou štvorkou a svetovou päťkou, favorizovanou Taliankou Jasmine Paolinovou , v trojsetovom boji 7:5, 3:6, 7:5. Vyrovnaný a dramatický duel rozhodla až koncovka tretieho setu, v ktorom Schmiedlová čelila nepriaznivému stavu 4:5 aj podaniu súperky, ale sériou troch gemov otočila na víťazných 7:5. Zápas trval 149 minút a košická rodáčka premenila prvý mečbal pri podaní súperky.Schmiedlová po vyradení Britky Katie Boulterovej a Brazílčanky Beatriz Haddadovej Maiovej aj nad Paoliniovou vyhrala prvý set, keď sériou piatich víťazných gemov otočila nepriaznivý stav z 2:5 na 7:5. V druhom sete si aktívnejšia Paoliniová opäť utvorila náskok 5:2, a hoci Slovenka vzápätí jeden brejk zmazala, set napokon vyhrala Talianka 6:3 čistou hrou pri podaní Schmiedlovej.Nasledovala 10-minútová prestávka na ochladenie hráčok v dôsledku vysokej teploty na dvorci a pokračovalo sa rozhodujúcim dejstvom.Finalistka tohtoročných grandslamových turnajov Roland Garros a Wimbledonu Paoliniová hneď na úvod brejkla Schmiedlovú, ale pokojným dojmom pôsobiaca Slovenka si vzala podanie späť. To isté sa potom zopakovalo ešte raz a neskôr 29-ročná Schmiedlová viedla 3:2 aj 4:3.Za stavu 4:4 však pôsobila už veľmi unavene a prenechala svoj servis talianskej favoritke. Schmiedlová však zabojovala, vyrovnala na 5:5 a neskôr získala aj ďalšie dva gemy, keď bola úderovo stabilnejšia a záver zvládla aj mentálne. Dôležitým faktorom bol počet nevynútených chýb, Talianka ich urobila 52, kým Slovenka 32.Schmiedlová, 67. hráčka rebríčka WTA, je jediná slovenská zástupkyňa na OH 2024 v Paríži. Pod piatimi olympijskými kruhmi sa zverenka Ladislava Simona prvýkrát predstavila už v roku 2016 v brazílskom Riu de Janeiro, kde postúpila do 2. kola. V parížskom antukovom areáli Rolanda Garrosa si teda postupom do štvrťfinále už výrazne vylepšila svoje olympijské maximum.