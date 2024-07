Životný úspech! Anna Karolína Schmiedlová postúpila do štvrťfinále olympijského turnaja, svetovú päťku Jasmine Paoliniovú z Talianska zdolala 7:5, 3:6 a 7:5.

Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala už do štvrťfinále dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži. V osemfinále vyradila na dvorcoch areálu Roland Garros štvrtú nasadenú Talianku Jasmine Paoliniovú po trojsetovej bitke 7:5, 3:6, 7:5 a dosiahla životný úspech. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti víťazke súboja medzi Češkou Barborou Krejčíkovou a Ukrajinkou Jelinou Svitolinovou.



Schmiedlová vyšiel úvod zápasu s Paoliniovou a po brejku v treťom geme sa ujala vedenia 2:1. Talianka v ďalších minútach otočila na 5:2, no Slovenka za nepriaznivého stavu nezložila zbrane. Získala päť gemov za sebou a prvý set sa stal jej korisťou. Paoliniová robila vo výmenách priveľa nevynútených hýb, čo bola voda na mlyn Schmiedlovej, ktorá rovnako ako proti Brazílčanke Beatriz Haddadovej Maiovej kvalitne returnovala. Paoliniová sa rýchlo otriasla a v druhom sete na dvorci Suzanne Lenglenovej dominovala, keď trikrát prelomila Schmiedlovej podanie. Talianka z forhendu tlačila súperku do defenzívy a pripravovala si dobré pozície na zakončenie výmen.



V úvode tretieho setu obe hráčky dvakrát stratili servis. V Tildenovom geme čelila Schmiedlova trom brejkbalom, no podržala si podanie. V deviatom geme ju však Talianka brejkla a išla podávať na víťazstvo v zápase. Situáciu však nezvládla, keď spravila štyri nevynútené chyby. Schmiedlová ponúknutú šancu využila, získala aj ďalšie dva gemy a skorigovala vzájomnú bilanciu s Paoliniovou na 3:6. Opäť potvrdila, že na parížskej antuke sa jej darí, na grandslame postúpila vlani do osemfinále.

tenis - ženy - dvojhra - osemfinále:



Anna Karolína SCHMIEDLOVÁ (SR) - Jasmine Paoliniová (Tal.-4) 7:5, 3:6, 7:5

Správu budeme aktualizovať