Fantastickí Filip Polášek a Ivan Dodig vyhrali štvorhru na Australian Open (foto)

21.2.2021 - Slovenský tenista Filip Polášek získal prvý grandslamový titul v kariére, keď po boku Chorváta Ivana Dodiga triumfoval na Australian Open. Vo finále štvorhry zdolali ako nasadené deviatky obhajcov trofeje Američana Rajeeva Rama s Britom Joeom Salisburym 6:3, 6:4. Polášek sa stal prvým slovenským mužským grandslamovým šampiónom v histórii.Daniela Hantuchová získala v ére samostatnosti na podujatiach veľkej štvorky kompletnú zbierku trofejí v miešanej štvorhre. V Melbourne zvíťazila v mixe v roku 2002 po boku Kevina Ullyetta zo Zimbabwe. Polášek s Dodigom sa vďaka triumfu na Australian Open vrátia do elitnej desiatky svetového deblového rebríčka ATP. Chorvát bude v pondelok deviaty, Polášek desiaty. Obaja si odnášajú prémiu 600.000 austrálskych dolárov pred zdanením, do rebríčka im pribudne 2000 bodov.

Pre slovenského deblového špecialistu, ktorý v roku 2018 reštartoval kariéru, to bol šiesty grandslamový turnaj po boku Dodiga. Predvlani postúpili do semifinále Wimbledonu, rovnaký kúsok sa im podaril aj vlani v Melbourne. V uplynulej sezóne poznačenej pandémiou koronavírusu ich prenasledovali zranenia a choroby, napriek tomu sa dokázali skvele pripraviť na úvodný vrchol roka 2021.



Na Poláškovi vo finále vôbec nebolo vidieť, že hrá prvýkrát o grandslamový titul. Na kurte pôsobil pokojným dojmom, kvalitne podával a excelentne returnoval. S Dodigom sa veľmi dobre dopĺňali a za stavu 3:2 si pri podaní Rama vypracovali šesť brejkbalov. Ani jeden nevyužili, v ôsmom geme však súperov brejkli pri servise Salisburyho a prvý set dotiahli do úspešného konca.

Hneď na začiatku druhého dejstva viedli Polášek s Chorvátom pri podaní Rama 40:0. Američan s indickými koreňmi, ktorý v sobotu vyhral po boku Češky Barbory Krejčíkovej mix, si však udržal servis. Za stavu 2:3 zvládol Polášek ťažký gem na podaní, v ktorom prehrával 0:30, čo slovensko-chorvátsku dvojicu ešte viac povzbudilo. V siedmom geme Polášek s Dodigom vďaka sérii výborných returnov zobrali Salisburymu podanie a šancu na zisk titulu už z rúk nepustili. V desiatom geme premenili pri podaní Poláška v poradí druhý mečbal. Pre Dodiga je to druhá grandslamová trofej, v roku 2015 triumfoval po boku Brazílčana Marcela Mela na antukovom Roland Garros v Paríži.

Reakcie slovenských tenisových osobností



Dominik Hrbatý, bývalý hráč a kapitán slovenského daviscupového tímu (zdroj TASR): "Filipov zápas som sledoval cez internet, lebo som práve vtedy cestoval. Dosiahol fantastický úspech. Je to najväčší úspech slovenského mužského tenisu v histórii. Zároveň je to neuveriteľné pokračovanie jeho príbehu od návratu k tenisu. Veľmi som to Filipovi želal a som šťastný, že to dokázal. Dúfam, že to nie je posledný grandslamový turnaj, ktorý vyhral a že prídu ešte ďalšie tituly."



Karol Kučera, bývalý hráč, splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport (zdroj facebook): "Obrovská gratulácia Filipovi Poláškovi a Ivanovi Dodigovi k výnimočnému úspechu - grandslamovému titulu na Australian Open. Zároveň im prajem do tejto fantasticky rozbehnutej sezóny ďalšie úspechy."

Polášek po životnom úspechu vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí majú podiel na jeho úspechu. "Chcel by som sa v prvom rade poďakovať mojej partnerke, ktorá mi pred dvoma dňami porodila dcérku Olíviu-Viktóriu. Je to naše druhé dieťa. Ďakujem ti mama. Veľká vďaka patrí aj Ivanovi, všetkým trénerom, ktorí sú s nami v dobrom i zlom, i našim rodinám. Joeovi s Rajeevom gratulujem k výbornému turnaju, boli naozaj zdatnými súpermi. V ďalšom priebehu sezóny im želám iba to najlepšie. Ďakujem aj organizátorom Australian Open, ktorí vyvinuli veľké úsilie, aby sa podujatie mohlo vôbec uskutočniť," uviedol slovenský tenista.

Dodig poďakoval fanúšikom za to, že prišli do hľadiska. "Žijeme v ťažkých časoch pandémie koronavírusu a nebolo vôbec jednoduché usporiadať tento turnaj. S Filipom budeme mať na tohtoročný Australian Open množstvo nezabudnuteľných zážitkov a fantastických spomienok. Hráme spolu iba rok a pol a už máme v zbierke grandslamový titul. Na kurte spolu zažívame veľa zábavy, veľmi dobre si rozumieme i mimo dvorca. Dúfam, že sa nám bude aj naďalej dariť."



Výkon Poláška a Dodiga ocenili aj zdolaní finalisti. "Blahoželám Filipovi k zisku titulu. V prvom grandslamovom finále hral naozaj výborne," pochválil Poláška Ram. Salisbury priznal, že v dueli o titul ťahali s americkým deblovým partnerom zaslúžene za kratší koniec. "Filip s Ivanom boli jednoducho príliš dobrí, za celý zápas nás nepustili ani k jedinému brejkbalu."

muži - štvorhra - finále:



Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (Chor./SR-9) - Joe Salisbury, Rajeev Ram (V. Brit./USA-5) 6:3, 6:4