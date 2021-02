Vlhová je spokojná s MS v Cortine d’Ampezzo, aj keď chcela zlato

Snažila sa dať do toho maximum

O slovo sa prihlásila únava

Šesť medailí

Petra Vlhová - medaily na MS v zjazdovom lyžovaní

MS 2017 St. Mortz (Švaj.) striebro v tímovej súťaži

MS 2019 v Aare (Švéd.) zlato v obrovskom slalome

MS 2019 v Aare (Švéd.) striebro v alpskej kombinácii

MS 2019 v Aare (Švéd.) bronz v slalome

MS 2021 v Cortine d'Ampezzo (Tal.) striebro v alpskej kombinácii

MS 2021 v Cortine d'Ampezzo (Tal.) striebro v slalome



20.2.2021 - Petra Vlhová mala pred svetovým šampionátom v talianskej Cortine d'Ampezzo cieľ získať medailu. Uvedomovala si náročnosť situácie v sezóne, v ktorej dosiaľ absolvovala všetky preteky Svetového pohára aj to, že jej hlavná priorita je boj o veľký glóbus.Na majstrovstvách sveta súťažila v piatich individuálnych disciplínach (super G, kombinácia, paralelný obrovský slalom, obrovský slalom a slalom) a napokon sa z Talianska vracia na pár dní domov so ziskom dvoch cenných kovov. Oba sú strieborného lesku. Po alpskej kombinácii si líderka Svetového pohára vybojovala striebro aj v prestížnejšom slalome, v ktorom vylepšila svoju pozíciu spred dvoch rokov zo švédskeho Aare o jedno miesto."Veľmi sa teším, že som získala aj v slalome medailu. Bolo to veľmi ťažké a veľký boj v oboch kolách. Snažila som sa dať do toho maximum. Katharina (Liensbergerová - pozn.) však bola naozaj veľmi rýchla, a na ňu som dnes nestačila. Rakúšanka prišla na šampionát vo veľkej forme, ale taký je šport. Som spokojná, aj keď som chcela zlato," uviedla Petra Vlhová vo videu pre slovenské médiá z dejiska MS.Neustále odkladanie súťaží pre nepriazeň počasia v úvodný týždeň šampionátu v talianskych Dolomitoch spôsobil, že si Vlhová nemohla odskočiť na pár dní do Jasnej, kde chcela v pokoji trénovať technické disciplíny. V závere sa už u 25-ročnej Liptáčky výrazne prihlásila o slovo únava, ale zostala sústredená do konca."Mám toho naozaj dosť, bola som tu dva týždne, plne koncentrovaná a snažila som sa dávať do toho všetko. V slalome už bolo veľmi teplo, čo nemám rada. Bolo náročné sústrediť sa, ale som rada, že som potvrdila medailové ambície," poznamenala zverenkyňa Livia Magoniho.V súčte troch svetových šampionátov od roku 2017 má Vlhová na konte už šesť medailí - jedno zlato, štyri striebra a jeden bronz. Počtom medailí v historickom poradí dostihla také legendy, akými boli Švajčiarka Vreni Schneiderová a Švédka Pernilla Wibergová. Z aktívnych zjazdárok majú viac cenných kovov ako Vlhová v zbierke len fenomenálna Američanka Mikaela Shiffrinová (11) a Švajčiarka Lara Gutová-Behraimová (8)."Celý šampionát hodnotím dobre. Domov idem s dvoma medailami a dokopy už mám šesť medailí. Je to fajn. Vždy to môže byť aj lepšie, ale som veľmi šťastná. Teraz si trochu oddýchnem a potrénujem a potom ma čaká náročný záverečný mesiac vo Svetovom pohári," doplnila Petra Vlhová.