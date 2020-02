Fantastický Jaroslav Halák sa dostal do päťdesiatky najúspešnejších brankárov NHL

Spoľahlivá "dvojka" Bostonu

Najlepší brankársky tandem

28.2.2020 (Webnoviny.sk) - Písal sa 18. február 2007, keď Jaroslav Halák debutoval v bránke Montrealu v najprestížnejšej hokejovej lige sveta. Canadiens vtedy vďaka jeho 31 úspešným zákrokom zdolali Columbus 3:2.Uplynulo trinásť rokov a slovenský gólman sa v štatistikách prepracoval už do päťdesiatky najúspešnejších mužov s maskou v dejinách NHL. Ako spoľahlivá "dvojka" Bostonu vo štvrtok zneškodnil rovnako 31 striel ako pri svojom debute a Bruins zdolali Dallas 4:3.Pre rodáka z Bratislavy to bol zo štatistického hľadiska dôležitý míľnik: dosiahol svoje 271. víťazstvo v kariére. V NHL ho v tomto ukazovateli evidujú teraz na 49. pozícii s rovnakým počtom výhier ako v minulosti dosiahli Kelly Hrudey a Bernie Parent. Halákovi pritom na to stačilo, aby zasiahol do 519 zápasov (Hrudey 677, Parent 608).Tridsaťštyriročný Slovák je tiež vysoko v inom cenenom štatistickom ukazovateli - počte víťazstiev na nulu. Na konte má rovných 50 shutoutov a z historického hľadiska mu patrí 30. pozícia.Prvý dosiahol už 20. marca 2007, keď vtedajší Halákov zamestnávateľ Montreal zdolal jeho súčasného chlebodarcu Boston futbalovo 1:0.V "živej" štatistike úspešnosti zákrokov je Halák medzi brankármi, čo v NHL zasiahli aspoň do 500 duelov, aktuálne na pozoruhodnom 9. mieste s 91,6 percentami. Pred ním sú zostupne Dominik Hašek (735 zápasov/92,2 %), Tuukka Rask (532/92,2), Roberto Luongo (1044/91,9), Henrik Lundqvist (885/91,8), Carey Price (679/91,8), Pekka Rinne (658/91,8), Sergej Bobrovskij (506/91,7) a Tomáš Vokoun (700/91,7).Na ilustráciu, podľa mnohých najlepší z najlepších - Martin Brodeur mal po 1266 dueloch na konci kariéry 91,2-percentnú úspešnosť zásahov.S priemerom 2,48 inkasovaného gólu na zápas je Halák tiež vysoko medzi "päťstovkármi". Aktuálne vyššie ako on sú vzostupne Jevgenij Nabokov (697 zápasov/priemer 2,44 inkasovaného gólu), Henrik Ludnqvist (885/2,43), Pekka Rinne (658/2,41), Jonathan Quick (641/2,40), Jacques Plante (837/2,38), Marty Turco (543/2,36), Tuukka Rask (532/2,27), Martin Brodeur (1266/2,24), Dominik Hašek (735/2,20) a Tiny Thompson (553/2,07).Nielen tieto štatistiky demonštrujú, že Boston disponuje zrejme najlepším brankárskym tandemom v NHL, keďže popri Halákovi je v kariérnych štatistikách vysoko aj jeho fínsky parťák Tuukka Rask. Ten však, na rozdiel od slovenského kolegu, Bruins vychytal v roku 2011 Stanleyho pohár - aj preto je klubovou jednotkou a ikonou.