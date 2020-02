Jaromír Jágr zabral v správnu chvíľu, Kladno je stále v hre o udržanie sa medzi českou elitou

Jedenásť prehier v rade

Rozhodujúci moment v tretej tretine

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.2.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Kladna v závere základnej časti bojujú o udržanie sa v českej najvyššej súťaži. Tri zápasy pred koncom dlhodobej fázy sezóny im patrí zostupová štrnásta priečka. Od predposledných Pardubíc ich delí len horšie skóre, no "pernikári" majú jeden duel k dobru."Rytieri" sa dostali do problémov sériou jedenástich prehier v rade, no mužstvo okolo Jaromíra Jágra zabralo v správnu chvíľu a vo štvrtkovom súboji 49. kola triumfovalo doma nad Spartou Praha 4:2."Určite sme veľmi vďační za víťazstvo. Prišlo o päť minút dvanásť. Dúfam, že teraz to z nás spadne, odrazíme sa k lepším výkonom a snáď aj k nejakým víťazstvám. Zápas so Spartou bol pre nás o nádejí, ďalšiu šancu by sme už nemuseli vôbec dostať. Sme preto radi, že sme situáciu zvládli," povedal pre klubový web útočník Kladna Patrik Machač.Trojbodový zisk proti Sparte sa vo štvrtok večer nerodil vôbec ľahko. Kladno prehrávalo v polovici stretnutia 1:2, ale potom skóre otočilo. V 37. min vyrovnal bývalý hráč HC Košice Ladislav Zikmund, v 52. min strelil rozdielový gól legendárny Jaromír Jágr a poistku pridal do prázdnej bránky rakúsky obranca André Lakos."Opäť sme sa dostali do vedenia a tradične sme ho rýchlo stratili. Rozhodujúci moment bol v tretej tretine, keď neplatil gól Sparty. Niekoľkokrát sme mali šťastie, keď súper netrafil prázdnu bránku. Po smolných zápasoch sme radi, že sa šťastie priklonilo k nám a získali sme tri body," doplnil tréner Kladna David Čermák.Kladno odohrá do konca základnej časti tri zápasy. Začiatkom marca sa postupne stretne s Kometou Brno, Mladou Boleslavou a Litvínovom, pričom až dvakrát nastúpi na klziskách súperov.V záchranárskych bojoch je okrem Pardubíc namočený práve Litvínov, jedenáste Vítkovice by už nemali stratiť príslušnosť medzi elitou. "Rytieri" sa môžu v kľúčových dueloch spoľahnúť aj na hrajúceho majiteľa Jágra, ktorý v aktuálnej sezóne odohral 35 zápasov so ziskom 28 bodov (15+13).