Fantastický Metelka získal bronz na paralympiáde v Tokiu, Llamas utvoril svetový rekord

aktualizované 26. augusta 9:55



Zlatý Llamas so svetovým rekordom

Blattnerová dúfala v lepší výsledok

26.8.2021 (Webnoviny.sk) -Slovensko sa v druhý deň paralympijských hier v Tokiu dočkalo prvého cenného kovu. Paracyklista Jozef Metelka vybojoval bronz na pevnom kilometri na velodróme v Izu.Metelka dosiahol výsledný čas 1:04,786 min a skloniť sa musel len pred zlatým Španielom Alsonsom Llamasom a strieborným Britom Jodym Cundym. Víťazný Llamas výkonom 1:01.557 min utvoril svetový rekord. V cieli klasifikovali 21 pretekárov.Metelka rozšíril svoju medailové zbierku z paralympiád na štyri cenné kovy. Pred piatimi rokmi v Riu de Janeiro bol práve na jednom kilometri strieborný, ale bral aj dve zlaté medaily - v stíhacích pretekoch na 4 km a v časovke na ceste.V Tokiu má Metelka pred sebou ešte tri štarty - jeden na dráhe (stíhacie preteky na 4000 metrov) a dva na ceste (časovka a cestné preteky).Okrem Metelku vo štvrtok zasiahli do bojov na PH 2020 aj ďalší traja slovenskí reprezentanti. Paraplavkyňa Tatiana Blattnerová absolvovala svoju premiéru na paralympijských hrách v rozplavbách na 400 m voľným spôsobom.Aj napriek tomu, že úvodná stovka vyzerala sľubne, jej snaha zostala bez postupu. Výsledný čas 5:49,16 min stačil 19-ročnej nevidiacej Bratislavčanke na 9. miesto. "Dúfala som, že to bude lepšie, no nemala som svoj deň. Určite sa chcem prebojovať v niektorej disciplíne do finále a zažiť veľké paralympijské preteky," uviedla Blattnerová podľa webu SPV.V parastolnom tenise sa Slovákom vo dvoch zápasoch nepodarilo vybojovať víťazstvá. Martin Ludrovský podľahol Čiľanovi Luisovi Floresovi 2:3 na sety a Ján Riapoš vo svojom úvodnom vystúpení v Tokiu nestačil na Kórejčana Soo Yong Chaa a prehral 0:3.