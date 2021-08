V Šamoríne zabojujú o Collins Cup pretekári v dlhom triatlone, zúčastnia sa aj Slováci Varga a Kuba

Tri disciplíny

Zúčastnia sa aj amatéri

26.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský Šamorín bude od piatka do nedele dejiskom prestížnych triatlonových pretekov. Elitní pretekári v dlhom triatlone budú bojovať na premiérovom Collins Cupe v tímovej súťaži, v strednom triatlone sa uskutočnia majstrovstvá sveta The Championship 2021.V Šamoríne sa predstavia poprední svetoví triatlonisti na čele s viacnásobnými víťazmi havajského Ironmana Janom Frodenom, Patrickom Langem, Danielou Ryfovou a Anne Haugovou. V Collins Cupe rozdelia pre najlepších až 1,5 milióna amerických dolárov, čo sú najvyššie odmeny v histórii triatlonu. Organizátori podujatia o tom informovali prostredníctvom tlačovej správy.V sobotu 28. 8. v rámci Collins Cupu zabojujú dvanásťčlenné tímy Európy, USA a zvyšku sveta, v každom výbere bude šesť mužov a šesť žien. Každý účastník absolvuje 2 km plávanie, 80 km na bicykli a beh na 18 km.Dovedna sa uskutoční až 12 pretekov a víťaz každých získa pre svoj tím tri body, za druhé miesto udelia dva body a za tretie jeden. K dispozícii budú aj bonusové body za veľký náskok v cieli pred súpermi. Tím s najvyšším počtom bodov na konci dňa získa Collins Cup.Nedeľňajšie majstrovstvá sveta v strednom triatlone The Championship 2021 absolvujú aj slovenský olympionik Richard Varga a domácu krajinu bude zastupovať aj Ondrej Kuba. Na triatlonistov čaká 1,9 km plávania vo vodách Dunaja, 90 km jazda na bicykli v okolí Šamorína a polmaratón.Už v piatok si v Šamoríne môžu svoje triatlonové schopnosti overiť aj amatéri, pre ktorých organizátori pripravili rôzne druhy tratí.