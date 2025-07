FANTÁZIA: Záhorská získala striebornú medailu vo vodnom slalome

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zara Záhorská získala vo štvrtok striebornú medailu v disciplíne K1 na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF) v Skopje. Pätnásťročná Slovenka nestačila vo finále iba na suverénnu Češku Barboru Ondráčkovú. Blízko k cennému kovu bol aj cyklista Timotej Michalík, ktorý finišoval v pretekoch s hromadným štartom na štvrtom mieste. Súboj o bronz čakal podvečer džudistku Paulu Matuszekovú.





Záhorská sa dokázala v kanáli v stredisku Matka na prírodnej vode vyrovnať so zranením ruky, ktoré utrpela na tréningu. Napriek bolestiam predviedla v oboch jazdách výborné výkony. V kvalifikácii bola druhá a rovnako druhá skončila aj vo finále, keď bola nad jej sily iba Ondráčková z Česka. Záhorská mala dotyky na povodných bránkach č. 7. a 22 a na protivodnej č. 19.„Som spokojná, že som získala striebro. Finálová jazda však nebola úplne podľa mojich predstáv, chcela som ísť lepšie. Kvalifikačná jazda bola v tomto smere lepšia. Tri ´ťuky´ vo finále sú veľa, ale nakoniec stačili na medailu. Zranenú ruku som cítila, pri pádlovaní ma poriadne bolela a nemohla som dať plný rozsah záberov. Vďaka veľkému adrenalínu som však vedela zabrať, teraz to asi bude horšie,“ povedala Záhorská pre portál olympic.sk.Vo finále o medaily bojovali aj ďalší traja vodní slalomári. Slovensko tak obsadilo všetky štyri finále. V C1 chlapcov skončil Matúš Egyházy na 6. priečke. V kajaku bol Adam Rašek desiaty. V C1 dievčat obsadila Hana Danišová 4. miesto. Od cenného kovu ju delilo 1,5 sekundy. O kov ju pripravil dotyk na 18. z 24 bránok.Michalík sa v cyklistických pretekoch chlapcov s hromadným štartom dostal v závere do úniku a napokon finišoval na 4. mieste. Len tesne prehral šprint o bronz s Britom Danielom Daviesom. Ďalší dvaja slovenskí zástupcovia Milan Húsenica a Mathias Barica prišli do cieľa v hlavnej skupine s minimálnou stratou na jazdcov v úniku na 23., resp 40. mieste.Medzi dievčatami sa v jednej chvíli pretekov dostali do úniku všetky tri Slovenky a snažili sa vzájomnou spoluprácou udržať čo najdlhšie pred pelotónom. Silné cyklistické krajiny ich však rýchlo dotiahli a rozhodovalo sa v hromadnej koncovke. V nej bola Karolína Hajduková ôsma, Lujza Bartošíková štrnásta a Emma Galovičová finišovala na 31. priečke.Na džudistickom tatami si veľmi dobre počínala Matuszeková, ktorá sa vo váhe do 63 kg po výhrach nad Elisou Todorovou z Bulharska, Visitacion Escasovou-Hurtadovou zo Španielska a Emmou Karoliinou Konnapereovou dostala do semifinále. S Rumeysou Hatice Kilickayovou zviedla vyrovnaný duel a rozhodlo až júko Turkyne v nadstavenom čase. Matuszekovú čaká podvečer zápas o bronz.k.