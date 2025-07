Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko prestúpi z Feyenoordu do Atletica Madrid

Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko prestúpi z Feyenoordu Rotterdam do Atletica Madrid. Oba kluby sa už dohodli na podmienkach transferu 27-ročného obrancu, ktorý po absolvovaní lekárskej prehliadky podpíše kontrakt so španielskym klubom.





„Atletico Madrid a Feyenoord sa dohodli na prestupe Dávida Hancka do nášho klubu, obranca pred podpisom novej zmluvy absolvuje lekársku prehliadku,“ uviedol v oficiálnom vyhlásení tretí tím uplynulého ročníka španielskej La Ligy, ktorý sa predstaví v hlavnej fáze Ligy majstrov. Podľa renomovaného novinára Fabrizia Romana bude prestupová čiastka na úrovni 30 miliónov eur plus bonusy. Atletico odštartuje novú sezónu La Ligy 17. augusta na ihrisku Espanyolu.Hancko mal vo Feyenoorde platný kontrakt do roku 2028, ale o jeho služby bol eminentný záujem vo viacerých kluboch. Na spadnutie bol jeho transfer do Al Nassr za takmer 40 miliónov eur, saudskoarabský klub však na poslednú chvíľu z transakcie vycúval. Podľa hovorcu Feyenoordu sa klub voči hráčovi správal „škandalózne“. Do Rotterdamu odišiel v roku 2022 zo Sparty Praha, predtým pôsobil aj vo Fiorentine a Žiline.