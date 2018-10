Fanúšik PAOK Solún dostal za útok na trénera 12-mesačný trest

Ilustračný snímok. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Solún 24. októbra (TASR) - Fanúšik gréckeho futbalového klubu PAOK Solún dostal 12-mesačný podmienečný trest odňatia slobody za napadnutie trénera Olympiakosu Pireus Oscara Garciu.nformuje agentúra AP. Trénera zasiahol a zranil tesne pred začiatkom februárového zápasu do hlavy predmet hodený z tribúny. Rozhodcovia zostali skoro dve hodiny vo svojich kabínach a Garcia musel do nemocnice na vyšetrenie. Polícia použila slzný plyn proti asi 500 fanúšikom PAOK-u, ktorí sa pokúsili vniknúť do kabín. Výtržníka, ktorý hodil papierovú pásku z registračnej pokladne, zatkli deň po zrušenom stretnutí.PAOK prišiel v minulej sezóne za tento incident o tri body a musel odohrať dve stretnutia bez divákov. Fanúšik, ktorý pred súdom tvrdil, že nemieril na trénera, navyše nesmie dva roky na zápasy klubu.