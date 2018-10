Slovenskí hádzanári prehrali v Maďarsku

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Érd 24. októbra (TASR) - Slovenským hádzanárom nevyšiel vstup do bojov v II. fáze kvalifikácie o postup na ME 2020. V úvodnom vystúpení v 7. skupine prehrali v stredu v meste Érd s domácim Maďarskom 22:30. Najlepším strelcom hostí bol Martin Straňovský so siedmimi gólmi.