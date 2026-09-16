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16. septembra 2026
Fanúšik sa mu vyhrážal priamo na ulici: Souček, rozrežem ti tú tvoju po*ebanú tvár – VIDEO
Predchádzajúce vzájomné súboje týchto tímov boli poznačené problémami. Český futbalista Tomáš Souček z West Hamu čelil vyhrážke násilím zo strany fanúšika Millwallu pred očakávaným derby ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Predchádzajúce vzájomné súboje týchto tímov boli poznačené problémami.
Český futbalista Tomáš Souček z West Hamu čelil vyhrážke násilím zo strany fanúšika Millwallu pred očakávaným derby týchto dvoch londýnskych klubov, ktoré sa uskutoční tento víkend.
"Kladivári" cestujú v sobotu 19. septembra na štadión The Den v rámci druhej najvyššej anglickej súťaže The Championship. Tímy sa tam stretnú po prvýkrát za 14 rokov.
Ide o duel, ktorý je všeobecne považovaný za jedno z najvyhrotenejších derby v anglickom futbale. To sa potvrdilo už niekoľko dní pred úvodným výkopom.
Tridsaťjedenročný český reprezentant sa momentálne zotavuje zo zranenia členka a v tejto sezóne za West Ham ešte nenastúpil - stále však bude podporovať svojich spoluhráčov z tribúny.
Jeden z fanúšikov Millwallu počas náhodného stretnutia v Londýne záložníka varoval, aby sa na štadióne The Den neukazoval.
Vo videu, ktoré koluje na sociálnych sieťach, zaznelo: "Souček, poď sem. Ak ťa uvidím budúcu sobotu na The Den, rozrežem ti tú tvoju po*ebanú tvár, ty ku*da."
Predchádzajúce vzájomné súboje týchto tímov boli poznačené problémami. Fanúšikovia oboch táborov sa dopúšťali rasistických urážok voči hráčom a počas stretnutia v Ligovom pohári v auguste 2009 utrpel 44-ročný fanúšik bodné zranenie hrudníka.
Tento konkrétny zápas sprevádzali tri prípady vniknutia divákov na ihrisko a po konci stretnutia sa množstvo priaznivcov West Hamu zhromaždili pred štadiónom, kde po policajtoch hádzali všetko možné.
Zdroj: SITA.sk - Fanúšik sa mu vyhrážal priamo na ulici: Souček, rozrežem ti tú tvoju po*ebanú tvár – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Český futbalista Tomáš Souček z West Hamu čelil vyhrážke násilím zo strany fanúšika Millwallu pred očakávaným derby týchto dvoch londýnskych klubov, ktoré sa uskutoční tento víkend.
"Kladivári" cestujú v sobotu 19. septembra na štadión The Den v rámci druhej najvyššej anglickej súťaže The Championship. Tímy sa tam stretnú po prvýkrát za 14 rokov.
Ide o duel, ktorý je všeobecne považovaný za jedno z najvyhrotenejších derby v anglickom futbale. To sa potvrdilo už niekoľko dní pred úvodným výkopom.
Nebude ani hrať
Tridsaťjedenročný český reprezentant sa momentálne zotavuje zo zranenia členka a v tejto sezóne za West Ham ešte nenastúpil - stále však bude podporovať svojich spoluhráčov z tribúny.
Jeden z fanúšikov Millwallu počas náhodného stretnutia v Londýne záložníka varoval, aby sa na štadióne The Den neukazoval.
Vo videu, ktoré koluje na sociálnych sieťach, zaznelo: "Souček, poď sem. Ak ťa uvidím budúcu sobotu na The Den, rozrežem ti tú tvoju po*ebanú tvár, ty ku*da."
Just a Millwall fan telling Tomás Soucek that he’s "going to cut his f*cking face off next Saturday at the den”
Soucek just laughing back at him????????????
Embarrassing Millwall fan… pic.twitter.com/Kg0CEburtB
— Now Football (@Nowfootball) September 14, 2026
Agresívne správanie
Predchádzajúce vzájomné súboje týchto tímov boli poznačené problémami. Fanúšikovia oboch táborov sa dopúšťali rasistických urážok voči hráčom a počas stretnutia v Ligovom pohári v auguste 2009 utrpel 44-ročný fanúšik bodné zranenie hrudníka.
Tento konkrétny zápas sprevádzali tri prípady vniknutia divákov na ihrisko a po konci stretnutia sa množstvo priaznivcov West Hamu zhromaždili pred štadiónom, kde po policajtoch hádzali všetko možné.
Zdroj: SITA.sk - Fanúšik sa mu vyhrážal priamo na ulici: Souček, rozrežem ti tú tvoju po*ebanú tvár – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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