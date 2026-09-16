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 24hod.sk    Šport

16. septembra 2026

Tréner De Zerbi sa ospravedlnil za vypadnutie Tottenhamu z Ligového pohára, priznal ťažké obdobie


Tagy: Anglický Ligový pohár

Tottenham Hotspur po prehre s FC Liverpool čelí kritike, no tréner sľubuje zlepšenie v Premier League. Tréner anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur priznal, že jeho tím po vyradení z Ligového ...



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britain_premier_league_soccer_2_715 676x451 16.9.2026 (SITA.sk) - Tottenham Hotspur po prehre s FC Liverpool čelí kritike, no tréner sľubuje zlepšenie v Premier League.


Tréner anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur priznal, že jeho tím po vyradení z Ligového pohára prežíva „ťažké obdobie“. Zverenci kouča Roberta De Zerbiho totiž v utorok prehrali na pôde FC Liverpool 1:3.

"Ľutujeme výsledok, sme sklamaní a frustrovaní,“ povedal De Zerbi po stretnutí, ktoré sa odohralo na dažďom zmáčanom Anfielde.

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"Kohúti" v tejto sezóne Premier League nezvíťazili ani v jednom z doterajších štyroch duelov, na konte majú dve prehry a dve remízy. "Musíme viac a lepšie strieľať. Myslím si, že sme nemali šťastie v zápasoch s Newcastlom, Evertonom, Nottinghamom aj dnes. Ale musíme byť silnejší než toto nešťastné obdobie,“ zdôraznil De Zerbi.

Po dvoch sezónach, keď Tottenham bojoval o záchranu a v predchádzajúcom ročníku obsadil v Premier League až 17. miesto, investoval klub vyše 300 miliónov libier do desiatich nových hráčov s cieľom zlepšiť výkony. De Zerbi, ktorý prevzal mužstvo a zachránil ho pred zostupom, však urobil osem zmien v zostave v porovnaní s posledným zápasom proti Evertonu, čo sa ukázalo ako riskantné.

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"Treba pochopiť, či ideme správnou cestou alebo nie. Pozerajúc posledné tri, štyri zápasy, myslím, že smerujeme správnym smerom,“ dodal tréner, ktorý verí v schopnosti svojich hráčov a sľubuje silné vystúpenie v sobotňajšom domácom súboji s Aston Villou.

"Je to moja zodpovednosť, ospravedlňujem sa. V polovici prvého polčasu sme možno nesprávne vyhodnotili situácie jeden na jedného. Je to ťažký moment, ale musíme sa naň pozrieť pozitívne a pripraviť sa na ďalší zápas,“ uzavrel De Zerbi.

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Tottenham v tejto sezóne zvíťazil iba v Ligovom pohári nad druholigovým Charltonom. De Zerbi však zostáva presvedčený, že kvalita hráčov v tíme je "neuveriteľná" a je len otázkou času, kedy tím začne víťaziť aj v Premier League.


Zdroj: SITA.sk - Tréner De Zerbi sa ospravedlnil za vypadnutie Tottenhamu z Ligového pohára, priznal ťažké obdobie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Anglický Ligový pohár
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