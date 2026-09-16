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16. septembra 2026
Tréner De Zerbi sa ospravedlnil za vypadnutie Tottenhamu z Ligového pohára, priznal ťažké obdobie
Tagy: Anglický Ligový pohár
Tottenham Hotspur po prehre s FC Liverpool čelí kritike, no tréner sľubuje zlepšenie v Premier League. Tréner anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur priznal, že jeho tím po vyradení z Ligového ...
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16.9.2026 (SITA.sk) - Tottenham Hotspur po prehre s FC Liverpool čelí kritike, no tréner sľubuje zlepšenie v Premier League.
Tréner anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur priznal, že jeho tím po vyradení z Ligového pohára prežíva „ťažké obdobie“. Zverenci kouča Roberta De Zerbiho totiž v utorok prehrali na pôde FC Liverpool 1:3.
"Ľutujeme výsledok, sme sklamaní a frustrovaní,“ povedal De Zerbi po stretnutí, ktoré sa odohralo na dažďom zmáčanom Anfielde.
"Kohúti" v tejto sezóne Premier League nezvíťazili ani v jednom z doterajších štyroch duelov, na konte majú dve prehry a dve remízy. "Musíme viac a lepšie strieľať. Myslím si, že sme nemali šťastie v zápasoch s Newcastlom, Evertonom, Nottinghamom aj dnes. Ale musíme byť silnejší než toto nešťastné obdobie,“ zdôraznil De Zerbi.
Po dvoch sezónach, keď Tottenham bojoval o záchranu a v predchádzajúcom ročníku obsadil v Premier League až 17. miesto, investoval klub vyše 300 miliónov libier do desiatich nových hráčov s cieľom zlepšiť výkony. De Zerbi, ktorý prevzal mužstvo a zachránil ho pred zostupom, však urobil osem zmien v zostave v porovnaní s posledným zápasom proti Evertonu, čo sa ukázalo ako riskantné.
"Treba pochopiť, či ideme správnou cestou alebo nie. Pozerajúc posledné tri, štyri zápasy, myslím, že smerujeme správnym smerom,“ dodal tréner, ktorý verí v schopnosti svojich hráčov a sľubuje silné vystúpenie v sobotňajšom domácom súboji s Aston Villou.
"Je to moja zodpovednosť, ospravedlňujem sa. V polovici prvého polčasu sme možno nesprávne vyhodnotili situácie jeden na jedného. Je to ťažký moment, ale musíme sa naň pozrieť pozitívne a pripraviť sa na ďalší zápas,“ uzavrel De Zerbi.
Tottenham v tejto sezóne zvíťazil iba v Ligovom pohári nad druholigovým Charltonom. De Zerbi však zostáva presvedčený, že kvalita hráčov v tíme je "neuveriteľná" a je len otázkou času, kedy tím začne víťaziť aj v Premier League.
Zdroj: SITA.sk - Tréner De Zerbi sa ospravedlnil za vypadnutie Tottenhamu z Ligového pohára, priznal ťažké obdobie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur priznal, že jeho tím po vyradení z Ligového pohára prežíva „ťažké obdobie“. Zverenci kouča Roberta De Zerbiho totiž v utorok prehrali na pôde FC Liverpool 1:3.
"Ľutujeme výsledok, sme sklamaní a frustrovaní,“ povedal De Zerbi po stretnutí, ktoré sa odohralo na dažďom zmáčanom Anfielde.
"Kohúti" v tejto sezóne Premier League nezvíťazili ani v jednom z doterajších štyroch duelov, na konte majú dve prehry a dve remízy. "Musíme viac a lepšie strieľať. Myslím si, že sme nemali šťastie v zápasoch s Newcastlom, Evertonom, Nottinghamom aj dnes. Ale musíme byť silnejší než toto nešťastné obdobie,“ zdôraznil De Zerbi.
Po dvoch sezónach, keď Tottenham bojoval o záchranu a v predchádzajúcom ročníku obsadil v Premier League až 17. miesto, investoval klub vyše 300 miliónov libier do desiatich nových hráčov s cieľom zlepšiť výkony. De Zerbi, ktorý prevzal mužstvo a zachránil ho pred zostupom, však urobil osem zmien v zostave v porovnaní s posledným zápasom proti Evertonu, čo sa ukázalo ako riskantné.
"Treba pochopiť, či ideme správnou cestou alebo nie. Pozerajúc posledné tri, štyri zápasy, myslím, že smerujeme správnym smerom,“ dodal tréner, ktorý verí v schopnosti svojich hráčov a sľubuje silné vystúpenie v sobotňajšom domácom súboji s Aston Villou.
"Je to moja zodpovednosť, ospravedlňujem sa. V polovici prvého polčasu sme možno nesprávne vyhodnotili situácie jeden na jedného. Je to ťažký moment, ale musíme sa naň pozrieť pozitívne a pripraviť sa na ďalší zápas,“ uzavrel De Zerbi.
Tottenham v tejto sezóne zvíťazil iba v Ligovom pohári nad druholigovým Charltonom. De Zerbi však zostáva presvedčený, že kvalita hráčov v tíme je "neuveriteľná" a je len otázkou času, kedy tím začne víťaziť aj v Premier League.
Zdroj: SITA.sk - Tréner De Zerbi sa ospravedlnil za vypadnutie Tottenhamu z Ligového pohára, priznal ťažké obdobie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Anglický Ligový pohár
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