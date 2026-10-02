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02. októbra 2026
IIHF má nového prezidenta, povedie ju Nemec Reindl. Nemeček sa stal viceprezidentom federácie – VIDEO
Igor Nemeček vo finále zdĺhavého hlasovania získal viac hlasov ako Fín Heikki Hietanen. Medzinárodná hokejová federácie (IIHF) má nového prezidenta, stal sa ním Nemec Franz Reindl. Vo funkcii strieda ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Igor Nemeček vo finále zdĺhavého hlasovania získal viac hlasov ako Fín Heikki Hietanen.
Medzinárodná hokejová federácie (IIHF) má nového prezidenta, stal sa ním Nemec Franz Reindl. Vo funkcii strieda Francúza Luca Tardiffa. Na španielskych Kanárskych ostrovoch dosiahol mimoriadny úspech aj Slovák Igor Nemeček, ktorého zvolili za viceprezidenta pre Európu a Afriku.
Doteraz naposledy viedol IIHF nemecký funkcionár v rokoch 1975 až 1994 Günther Sabetzki. Reindl je v poradí pätnásty prezident zväzu a mandát má do roku 2030. V minulosti ako hráč získal s nemeckým výberom bronz na ZOH 1976 v rakúskom Innsbrucku. Zahral si na troch ZOH aj ôsmich MS. Po hráčskej kariére pracoval ako tréner, neskôr ako funkcionár.
V piatkových voľnách zvíťazil pred Čechom Petrom Břízom, niekdajším výborným brankárom. V prvom kole síce triumfoval Bříza pred Reindlom a Aivazom Omorkanovom z Kirgizska (48 vs. 36 vs. 33 hlasov). V druhom kole boli v hre už len dvaja a Reindl získal 60 hlasov, Bříze len 57.
Igor Nemeček vo finále zdĺhavého hlasovania získal viac hlasov ako Fín Heikki Hietanen. Slovenský funkcionár viedol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v rokoch 2011 až 2016, od roku 2003 pracuje na rôznych postoch v IIHF. "Považujeme to za významný diplomatický úspech," vyhlásil aktuálny šéf zväzu Miroslav Šatan.
Zdroj: SITA.sk - IIHF má nového prezidenta, povedie ju Nemec Reindl. Nemeček sa stal viceprezidentom federácie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Medzinárodná hokejová federácie (IIHF) má nového prezidenta, stal sa ním Nemec Franz Reindl. Vo funkcii strieda Francúza Luca Tardiffa. Na španielskych Kanárskych ostrovoch dosiahol mimoriadny úspech aj Slovák Igor Nemeček, ktorého zvolili za viceprezidenta pre Európu a Afriku.
Doteraz naposledy viedol IIHF nemecký funkcionár v rokoch 1975 až 1994 Günther Sabetzki. Reindl je v poradí pätnásty prezident zväzu a mandát má do roku 2030. V minulosti ako hráč získal s nemeckým výberom bronz na ZOH 1976 v rakúskom Innsbrucku. Zahral si na troch ZOH aj ôsmich MS. Po hráčskej kariére pracoval ako tréner, neskôr ako funkcionár.
V piatkových voľnách zvíťazil pred Čechom Petrom Břízom, niekdajším výborným brankárom. V prvom kole síce triumfoval Bříza pred Reindlom a Aivazom Omorkanovom z Kirgizska (48 vs. 36 vs. 33 hlasov). V druhom kole boli v hre už len dvaja a Reindl získal 60 hlasov, Bříze len 57.
Igor Nemeček vo finále zdĺhavého hlasovania získal viac hlasov ako Fín Heikki Hietanen. Slovenský funkcionár viedol Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v rokoch 2011 až 2016, od roku 2003 pracuje na rôznych postoch v IIHF. "Považujeme to za významný diplomatický úspech," vyhlásil aktuálny šéf zväzu Miroslav Šatan.
Zdroj: SITA.sk - IIHF má nového prezidenta, povedie ju Nemec Reindl. Nemeček sa stal viceprezidentom federácie – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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