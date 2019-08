Fanúšikovia Crvenej zvezdy oslávili postup v LM jazdou v transportéri

Ľudia pózujú pred vyradeným bojovým tankom bývalej juhoslovanskej armády T-55, ktorý sa nachádza pred severnou hlavnou tribúnou štadióna Rajka Mitiča v Belehrade 27. augusta 2019, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad 28. augusta (TASR) – Fanúšikovia srbského futbalového klubu Crvena zvezda Belehrad oslávili postup do skupinovej fázy Ligy majstrov netradičným spôsobom. V obrnenom transportéri sa v noci spoločne s niekoľkými hráčmi previezli ulicami hlavného mesta.Ešte pred utorkovou odvetou play off Ligy majstrov proti švajčiarskemu tímu Young Boys Bern (1:1) sa ultras rozhodli namotivovať futbalistov tak, že nechali pred belehradským štadiónom zaparkovať autentický tank typu T-55, ktorým sa bojovalo v 90. rokoch v občianskej vojne v bývalej Juhoslávii.Chorvátske médiá nazvali vystavenie tanku "otvorenou provokáciou" a "škandálom". V reakcii na počínanie Srbov pristavili fanúšikovia Dinama Záhreb pred svoj štadión hrdzavý traktor. Ten symbolizuje nedobrovoľný odchod desiatok tisíc Srbov z Chorvátska v roku 1995 počas ofenzívy chorvátskej armády.Takisto Dinamo postúpilo do skupinovej fázy cez Rosenborg Trondheim po remíze 1:1 v odvete. Informovala o tom agentúra AP.