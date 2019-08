MS v džude: Zlato pre Mukiho a Agbegnenouovú, Štancel zdolal 3 súperov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Majstrovstvá sveta v Tokiu - výsledky:



Muži - do 81 kg



Finále: Sagi Muki (Izr.) - Matthias Casse (Belg.) na ippon



O 3. miesto: Luka Majsuradze (Gruz.) - Sajíd Molájí (Irán) na ippon, Antoine Valois-Fortier (Kan.) - Mohamed Abdelaal (Eg.) na wazaari



4. kolo: Matthias Casse (Belg.) - Filip ŠTANCEL (SR) na ippon

3. kolo: Filip ŠTANCEL (SR) - Luis Angeles Sotelo (Peru) na ippon

2. kolo: Filip Štancel (SR) - Bakir Alzidanín (Jor.) na technický ippon za ťahanie súpera

1. kolo: Filip ŠTANCEL (SR) - Terence Kouamba (Gab.) na ippon



Ženy - do 63 kg



Finále: Clarisse Agbegnenouová (Fr.) - Miku Taširová (Jap.) na wazaari



O 3. miesto: Juul Franssenová (Hol.) - Sanne Vermeerová (Hol.) na wazaari, Martyna Trajdosová (Nem.) - Tina Trstenjaková (Slovin.) na technický ippon bez boja (Slovinku diskvalifikovali za nebezpečný boj v semifinálovom zápase proti Taširovej)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 28. augusta (TASR) - Izraelčan Sagi Muki získal titul majstra sveta v džude v kategórii do 81 kg na šampionáte v Tokiu. Vo finále zdolal Belgičana Matthiasa Casseho suverénnym spôsobom, keď v priebehu duelu už mal na konte wazaari a 81 sekúnd pred koncom položil svojho súpera na chrbát. Majster Európy z roku 2018 získal na MS prvý kov. Bronz získali Kanaďan Antoine Valois-Fortier a Gruzínec Luka Majsuradze.K duelu Izraelčana so svetovou jednotkou Sajídom Molájím napokon neprišlo, Iránec vypadol v semifinále s mladým Belgičanom, ktorý predtým dokázal vyradiť aj slovenského zástupcu Filipa Štancela. Ten napriek tomu bojoval na MS úspešne, keď zdolal troch súperov. V 1. kole Terenca Kouambu z Gabonu, v druhom reprezentanta Jordánska Bakira Alzidanina a v treťom Peruánca Luisa Angelesa Sotela.Zlato v ženskej kategórii do 63 kg získala tretíkrát za sebou Francúzka Clarisse Agbegnenouová. V Tokiu to bolo po veľkom boji s domácou Mikou Taširovou, Francúzke pridelili wazaari za úspešnú techniku až po 7:11 min v predĺžení. Bronzové medaily si odniesli Nemka Martyna Trajdosová a Holanďanka Juul Franssenová.