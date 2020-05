Fanúšikovia futbalu si môžu zmerať sily s Dudom, Kuckom či Makom, hrať sa bude o zaujímavé ceny

Hrať sa bude o zaujímavé ceny

Podmienky zapojenia do súťaže

14.5.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový zväz v spolupráci s herným portálom Y-zone.sk pripravil tri špeciálne turnaje pre vyznávačov elektronických športov pod názvom SFZ Home Challenge v hre PES 2020.Jeho víťazi si budú môcť zmerať sily v atraktívnom súboji proti slovenskému reprezentantovi, ktorý naživo odvysiela FutbalnetTV či Twitch. Hrať sa bude na herných konzolách PS4. Účasť prisľúbili Róbert Mak, Ondrej Duda a Juraj Kucka."Prostredníctvom tohto turnaja chce strešná organizácia futbalu na Slovensku poslať ľuďom správu, že futbal prežije, že hrať sa dá aj z domu a stretnúť reprezentanta a vyzvať ho na duel, je možné aj v "online" priestore. Hrať sa bude aj o zaujímavé ceny, napríklad o kredit do Fortuny, hráčske slúchadlá, nákupné poukážky do e-shopu 11teamsports či gamepad.Turnaje sa budú konať v piatky, kvalifikačná časť v čase od 11.00 do 17.00, finále je na programe o 18.00 a následne si víťaz zmeria sily so slovenským reprezentantom a duel odvysiela naživo FutbalnetTV a Twitch," uvádza portál Slovenského futbalového zväzu.Do turnaja sa môže zaregistrovať iba hráč s trvalým pobytom na Slovensku a kvóta na jeden hrací deň je maximálne 128 hráčov. Štartovné je voľné.Registrovať sa na turnaje bude možné od štvrtka 14. mája. Jeden zápas bude trvať 10 minút (2x 5 min).