Bundesliga sa po dvoch mesiacoch opäť rozbieha, pre koronavírus vydali 35-stranový manuál opatrení

Zápasy zatiaľ bez fanúšikov

Zakázané sú prejavy radosti

Futbalistov budú držať v izolácii

Odohrá sa ešte 82 zápasov

14.5.2020 - Týždne dohadov a špekulácií sú na konci. V sobotu popoludní sa šiestimi zápasmi 26. kola opätovne roztočí kolotoč najvyššej futbalovej súťaže v Nemecku - I. bundesligy. Jedna z najprestížnejších a štatisticky najsledovanejšia futbalová súťaž v Európe sa po vyše dvojmesačnej odmlke začne za prísnych hygienických noriem a bez fanúšikov na tribúnach.Čo všetko bude v rámci opatrení proti šíreniu nového koronavírusu zakázané a čo zostane povolené? Pred začiatkom reštartu dvoch najvyšších súťaží vydala Nemecká futbalová liga (DFL) 35-stranový dokument, akýsi manuál pre všetkých účastníkov, ktorý je sumárom preventívnych a hygienických opatrení."Iba najvyšší stupeň disciplíny a precíznosti nám zabezpečí dosiahnuť spoločný cieľ - priviesť sezónu 2019/2020 úspešne do úplného konca," uvádza sa v dokumente DFL, zverejnil ho portál týždenníka Spiegel.Pravidelná diagnostika a monitorovanie hráčov budú základným pilierom pre pokračovanie v sezóne. Súpis pravidiel a povinností pre jednotlivé kluby je pomerne obsiahly.Príslušní pracovníci z oblasti hygieny budú musieť v deň zápasu zakaždým predložiť formulár, ktorým potvrdia, že všetky osoby zúčastnené na zápase prešli deň pred jeho začiatkom negatívnym testom na koronavírus. "Ak takáto správa nebude k dispozícii, odporúča sa zrušenie zápasu vzhľadom na možné zdravotné riziká," píše DFL vo svojom manuáli.Na štadióne sa v čase zápasu môže nachádzať maximálne 300 ľudí. Samozrejme, nesmú byť medzi nimi klasickí fanúšikovia. Hráči musia pri príchode na štadióne dodržiavať 1,5-metrové odstupy a to isté platí aj o rozmiestnení ľudí na striedačkách.Okrem dodržania bezpečnej vzdialenosti musia mať na tvárach rúška alebo masky. Zaujímavé nariadenie sa týka trénerov. Tí si môžu stiahnuť ochranu tváre vo chvíli, keď budú rozdávať hráčom pokyny, ale musia byť od nich vzdialení 1,5 metra.Množstvo obmedzení sa týka najmä hráčov počas zápasov. Zakazujú sa tradičné prejavy radosti po strelenom góle ako objatie či potľapkanie alebo podávanie rúk so spoluhráčmi.Povolené sú iba krátke dotyky lakťami alebo chodidlami. Zakázaná je aj pľutie. Ani podávači lôpt nezostali bezo zmien. Musia mať najmenej 16 rokov a počas zápasu mať na tvári ochranu úst a nosa. Lopty, ktoré podávajú, je potrebné dezinfikovať pred zápasmi aj počas nich.Špeciálnym aspektom prípravy na zápasy v "ére koronavírusu" sú tímové sústredenia v karanténnych zariadeniach. Napríklad bundesligový líder FC Bayern Mníchov strávi chvíle pred zápasom v hoteli na severe Mníchova.Používa ho na spoločné sústredenia aj počas "klasického režimu", ale tentoraz tam musia futbalisti stráviť celý týždeň pred zápasom v izolácii od okolitého sveta a majú ho celý iba pre seba."V konečnom dôsledku to hráči radi podstúpia, lebo v nich prevládne eufória z toho, že po dlhšej nútene prestávke budú mať opäť k dispozícii svoju vášeň. Vždy to tak je, že sa tešíte na niečo, čo ste dlhodobo nemohli mať. Funguje to ako hormonálny koktail," vysvetlil René Paasch, ktorý pracuje ako športový psychológ s futbalistami, hádzanármi aj plavcami pri nemeckej reprezentácii.Upozornil aj na dôležitú a sčasti aj uľahčenú rolu trénerov v súčasnej výnimočnej situácii. "To, čo zvyčajne vyžadujú od svojich zverencov, sa teraz javí ako nevyhnutnosť. Vzájomná empatia a emocionálna inteligencia v oblasti medziľudských vzťahov je niečo, čo si hráči uvedomujú viac ako predtým. Tréneri im to ani nemusia pripomínať, lebo to, čo sa predtým od nich tvrdo vyžadovalo, chcú teraz sami," pokračoval Paasch.Zároveň zdôraznil potrebu častej komunikácie vo vnútri hráčskej komunity."Dôležité je veľa sa rozprávať o súčasnej situácii a nachádzať spoločné východiská. Ak sa mužstvo ako FC Bayern v týchto ťažkých časoch pozbiera a stane sa nakoniec majstrom, bude z toho profitovať aj v budúcnosti. Je to rovnaké ako v partnerskom vzťahu. Ak si spolu prejdete ťažkým obdobím, môžete si potom lepšie užiť dobré časy," uzavrel Paasch.Do konca najvyššej nemeckej futbalovej súťaže v tomto ročníku zostáva odohrať 9 kôl plus jeden odložený zápas, čo znamená dokopy 82 stretnutí. V tabuľke má vedúci Bayern Mníchov náskok štyroch bodov pred druhou Borussiou Dortmund a päť bodov pred tretím RB Lipsko. Na zostupových priečkach sú Werder Brémy a SC Paderborn.