Fanúšikovia Liverpoolu oslavovali víťazstvo v uliciach, klub ich správanie v čase pandémie odsúdil (video)

Fanúšikovia zdieľali zábery z osláv na internete

Klub označil ich správanie za neprijateľné

27.6.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie čerstvého anglického futbalového šampióna FC Liverpool odsúdilo správanie fanúšikovského davu, ktorý sa zišiel v uliciach mesta, aby oslávil prvú majstrovskú trofej "The Reds" v Premier League po 30 rokoch.V čase boja so šíriacou sa pandémiou koronavírusu ani nariadenia vlády a lokálnych autorít nezabránili tisíckam fanúšikov v rozpútaní búrlivých osláv.Na sociálnych sieťach sa šírili mnohé fotografie a videá natešených fanúšikov FC Liverpool. Jeden zo záznamov dokonca zachytil ohňostroj, ktorý pomerne výrazne zasiahol budovu, ktorú čiastočne vlastní majoritný vlastník konkurenčného Evertonu Farhad Moshiri."Pri budove Pier Head sa v piatok zhromaždilo niekoľko tisíc ľudí, z ktorých niektorí ignorovali nariadený spoločenský odstup a ohrozili verejnú bezpečnosť. Naše mesto sa naďalej nachádza v krízovej situácii, čo sa týka verejného zdravia, a takéto správanie je absolútne neprijateľné. Keď to bude bezpečnejšie, všetci sa môžeme dohodnúť na víťaznom sprievode mestom, kde budeme môcť osláviť tento úspech," uvádza sa v spoločnom vyhlásení klubu, miestnej polície a liverpoolskej radnice.