Ronaldo pomohol Juventusu zvíťaziť nad Lecce, klub tak smeruje za rekordným deviatym titulom po sebe

Ronaldo skóroval z pokutových kopov

Hráči bojovali od začiatku

27.6.2020 (Webnoviny.sk) - Obligátny zásah a k tomu dve gólové prihrávky portugalského útočníka Cristiana Ronalda výrazným spôsobom pomohli futbalistom Juventusu Turín k piatkového víťazstvu 4:0 nad Lecce v zápase 28. kola "reštartovanej" talianskej Serie A 2019/2020."Stará dáma" tak zvýšila šance na ukoristenie rekordnej deviatej majstrovskej trofeje v sérii, pred druhým Laziom Rím so zápasom k dobru má momentálne náskok siedmich bodov."Dôležité víťazstvo! Veľkí chlapci!" napísal Ronaldo po stretnutí na twitteri. Už 35-ročný rodák z Madeiry po vynútenej prestávke spôsobenej pandémiou koronavírusu musel stráviť prehru vo finále Coppa Italia s Neapolom a zatiaľ skóruje iba z pokutových kopov, no v globále práve vďaka produktivite CR7 Turínčania smerujú za ďalším "scudettom".V doterajších 24 ligových dueloch nastrieľal 23 gólov a ďalších päť pripravil spoluhráčom. Trefa do siete Lecce znamená, že od predvlaňajšieho prestupu do Juventusu v talianskej ligovej súťaži skóroval proti dvadsiatim z 21 tímov."Je dôležité, aby sme naďalej dosahovali dobré výsledky," vyhlásil tréner "Juve" Maurizio Sarri, keď sa ho novinári spýtali na náskok na 1. mieste tabuľky."Od začiatku zápasu sme bojovali. V našej hre som videl správny prístup, pretože aj na konci za rozhodnutého stavu sme neprestávali útočiť," doplnil Sarri.