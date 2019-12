Fanúšikovia Lyonu robili výtržnosti, Depaya museli chrániť spoluhráči

Ilustračná foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Lyon 11. decembra (TASR) - Útočník Olympique Lyon Memphis Depay sa po utorkovom zápase Ligy majstrov s RB Lipskom (2:2) dostal do kontroverzie s domácimi fanúšikmi. Napriek tomu, že jeho vyrovnávajúci gól poslal Lyon do ďalšej fázy, Depaya museli pred horkokrvnými fanúšikmi chrániť spoluhráči.Fanúšikovia totiž po záverečnom hvizde chceli vstúpiť na ihrisko s transparentom, ktorým žiadali prepustenie brazílskeho obrancu Marcela. Depay sa snažil pred ich náporom utiecť, ale nestihol to. Vzápätí však hroziaci konflikt odvrátili jeho spoluhráči, ktorí sa okolo Depaya zhromaždili.Hnev chuligánov Lyonu na Marcela trvá od októbra, kedy sa po prehre v skupinovej fáze LM na ihrisku Benficy Lisabone (1:2) dostali s 32-ročným obrancom do konfliktu na lisabonskom letisku.