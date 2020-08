Fanúšikovia PSG po finále Ligy majstrov demolovali autá a výklady, v Marseille spievali chorály

Výtržníctvo a nenosili rúška

V Marseille oslavovali

24.8.2020 (Webnoviny.sk) - Polícia v Paríži v noci z nedele na pondelok zatkla 148 osôb v súvislosti s násilnosťami po finálovom súboji futbalovej Ligy majstrov 2019/2020. V Lisabone francúzsky šampión Paríž Saint-Germain podľahol nemeckému Bayernu Mníchov 0:1 a nestal sa druhým klubom z "krajiny galského kohúta" s triumfom v LM.Frustrovaní futbaloví fanúšikovia sa v parížskych uliciach dostali do potýčok so strážcami zákona, demolovali autá a rozbíjali výklady obchodov.Ďalšie stovky priaznivcov dostali od policajtov pokuty za to, že si tvár nechránili rúškami či maskami. Nedodržali tak nariadenia úradov určené na boj proti šíreniu ochorenia COVID-19.Ako v pondelok uviedol minister vnútra Gerald Darmanin, počas nedeľňajších nepokojov utrpelo zranenie 16 policajtov. Nie je známe, koľko zranených fanúšikov si vyžiadali nedeľňajšie výtržnosti.Polícia v nedeľu použila na zvládnutie davu aj slzotvorný plyn, to sa však udialo pred štadiónom PSG, na ktorom neúspešné finále sledovalo na veľkoplošných obrazovkách vybraných 5-tisíc fanúšikov.Kým v Paríži zavládol po finálovom súboji smútok a sklamanie, v juhofrancúzskom Marseille fanúšikovia oslavovali. Potešil ich neúspech konkurenčného klubu, čo patrične oslávili chorálmi, ohňostrojmi a svetlicami.