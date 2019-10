Fanúšikovia sa v Prahe lúčia s Karlom Gottom, pred palácom Žofín znejú spevákove piesne

Kto bol Karel Gott (životopis)

V paláci znejú spevákove piesne

Na rozlúčku majú desať sekúnd

11.10.2019 (Webnoviny.sk) - V pražskom Paláci Žofín sa začala verejná posledná rozlúčka so zosnulým spevákom Karlom Gottom. Na miesto prichádzajú priaznivci z celej Českej republiky i zo zahraničia, ktorí mu budú môcť vzdať svoj hold do 22:00.Podľa reportéra denníka Mladá fronta (MF) DNES priaznivci legendárneho interpreta už úplne zaplnili most Légií. Rad je už údajne dlhý minimálne kilometer.Mnohí fanúšikovia a fanúšičky čakali na otvorenie paláca od štvrtka. Vôbec prvý fanúšik Karol Svoreň z pražskej časti Letňany pred Žofínom čakal už od tretej popoludní, uvádza spravodajský portál iDNES.cz s tým, že do piatej hodiny rána už pri Národnom divadle, okolo ktorého vedie koridor k palácu, čakalo zhruba 150 ľudí.Pre poslednú rozlúčku s Gottom v Prahe obmedzili dopravu. Do radu sa môžu ľudia stavať len z Janáčkovho nábrežia, koridor vedie cez spomínaný most Légií až k Palácu Žofín. V paláci i pred ním znejú spevákove piesne.Karel Gott (†80)Ľudia majú vo vnútri priestor na odloženie kvetín a môžu tiež písať svoje odkazy do kondolenčných kníh. Na rozlúčenie sa so spevákom majú jeho priaznivci približne desať sekúnd, aby sa s ním mohlo rozlúčiť čo najviac ľudí.Podľa novinára z MF DNES polícia vyviedla zo Slovanského ostrova, na ktorom sa Žofín nachádza, opitého mladého muža. Ten priamo pred vchodom do paláca robil grimasy do kamier. Rozlúčka sa ale koná bez komplikácií.Informácie pochádzajú z webstránky www.idnes.cz a archívu agentúry SITA.