SLZY TEČÚ POTOKOM: Verejnosť sa v Prahe lúči so spevákom Karlom Gottom

Na archívnej snímke Karel Gott. Foto: TASR/Oliver Ondráš Na archívnej snímke Karel Gott. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Profil českého speváka Karla Gotta

Karel Gott sa narodil v 14. júla 1939 v Plzni. Po presťahovaní do Prahy sa vyučil za elektromontéra v ČKD. Jeho otec vždy trval na tom, aby získal poctivé remeslo. Matka zase podporovala jeho lásku k hudbe.



Od roku 1957 začal amatérsky spievať, rok na to sa zúčastnil na súťaži Hledáme nové talenty v pražskom Slovanskom dome. U publika mal úspech, u odbornej poroty však nie. Začal pravidelne vystupovať v známych pražských kaviarňach Alfa a Vltava. V roku 1960 opustil zamestnanie v ČKD a urobil skúšky na konzervatórium. Študoval spev u Konstantina Karenina.



Prvým výraznejším úspechom bola v roku 1962 jeho účasť v programe Československej televízie Hledáme písničku pro všední den.



V roku 1963 dostal angažmán v pražskom Divadle Semafor. Jiří Suchý a Jiří Šlitr pre Gotta napísali jeho prvý hit, Oči máš sněhem zaváté. Jeho popularita bleskovo rástla a Karel Gott po prvý raz zvíťazil v ankete Zlatý slávik.



V roku 1965 s bratmi Ladislavom a Jiřím Štaidlovcami založil vlastné hudobné Divadlo Apollo. Supraphon mu vydal prvú LP platňu s názvom Zpívá Karel Gott. V júni 1966 spevák získal prvú zlatú Bratislavskú lýru s piesňou Mám rozprávkový dom. Spoločnosť Artia vydala do zahraničia Gottovu prvú platňu pod názvom The Golden Voice Of Prague, ktorá mala úspech najmä v Nemecku.



Začiatkom roka 1967 podpísal Karel Gott zmluvu s nemeckou firmou Polydor, kde mu vyšiel prvý singel so skladbou Weisst du wohin?, ako aj prvý album Die goldene Stimme aus Prag. V nemecky hovoriacich krajinách so predalo 450.000 platní a Gott dostal skutočne prívlastok Zlatý hlas z Prahy.



Z hudobného divadla Apollo vznikol orchester Ladislava Štaidla, ktorý bol Gottovou sprievodnou skupinou celé dve desaťročia. (Hudobník a textár Jiří Štaidl zahynul v roku 1973 pri autonehode.)



Karel Gott zaznamenal ďalšie zahraničné úspechy. Koncertoval v československom pavilóne na svetovej výstave v Montreale, od júna 1967 potom účinkoval so skupinou Ladislava Štaidla v hoteli Frontier v Las Vegas, na pódiu, kde spieval aj Elvis Presley. V marci 1968 zastupoval Rakúsko na Veľkej cene Eurovízie s piesňou Tausend Fenster, ktorú zložil Udo Jürgens. V októbri 1968 získal zlatú medailu na festivale Zlatý kohút v Riu de Janeiro za pieseň Karla Svobodu a Jiřího Štaidla Lady Carneval.



Jeho popularitu potvrdzuje aj fakt, že od roku 1969 bol v ankete Zlatý slávik vždy prvý až do roku 1982, keď jeho sériu prerušil Miro Žbirka. Zvíťazil potom aj v rokoch 1983, 1984, 1989 a 1990.



Anketu obnovenú pod názvom Český slavík vyhral hneď v roku 1996 a prvenstvo si udržal až do roku 2017 s výnimkami rokov 1998 (Daniel Hůlka) a 2012 (Tomáš Klus). Gott je tak celkovo držiteľom 22 československých a 20 českých zlatých slávikov, má na konte viac ako 60 zlatých a sedem diamantových platní a dovedna nahral približne 2600 pesničiek.



V 70. a 80. rokoch dosahovala jeho popularita vrchol. Prakticky každý rok vydával nový album. Obľúbené boli v televízii vysielané programy Karel Gott v Lucerne. V roku 1977 získal titul zaslúžilý umelec, v roku 1985 národný umelec.



V roku 1990 Gott uvažoval o ukončení kariéry, no úspešné turné v Československu a Nemecku ho presvedčilo o opaku. V roku 1991 ho uviedli do Siene slávy hudobných cien Anděl a v roku 1992 sa jeho platňa Když muž se ženou snídá stala najpredávanejšou.



Karel Gott sa oženil 7. januára 2008 v Las Vegas, za manželku si vzal Ivanu Macháčkovú. Spolu majú dve dcéry, Nelly Sofiu a Charlotte Ellu. Z nemanželského vzťahu má Gott dve dospelé dcéry - Dominiku a Luciu.



V roku 2008 Gott získal trojnásobnú platinovú platňu Supraphonu za predaj svojich albumov. K 70. narodeninám mu vyšla v júli 2009 trojkompilácia Karel Gott 70 hitů a mesiac na to albumová kolekcia s názvom Mé písně — Zlatá albumová kolekce. Tá obsahuje 33 albumov z rokov 1965-92 a tri bonusové CD. Jubileum na veľkom koncerte s Gottom oslávilo 130 speváčok a spevákov pred 15.000 divákmi.



Karel Gott nepoľavil z pracovného tempa ani v ďalších rokoch: V apríli 2010 mu vyšiel album ľudových piesní s názvom Lidovky mého srdce. Vo februári 2011 vyšla dvojkompilácia Za lásku pálím svíci a v októbri 2011 swingový album Sentiment.



V septembri 2012 nasledoval album Dotek lásky, v januári 2013 trojkompilácia s názvom Karel Gott zpívá písně s texty Jiřího Štaidla s podtitulom Konec ptačích árií a v máji 2013 záznam koncertu Karel Gott: O2 Aréna 2012. V novembri 2013 vyšiel album Láska je nádhera (Dotek lásky 2) a v júni 2014 DVD s názvom Noční král, ktorý obsahuje hity prvej dekády 21. storočia.



K 80. narodeninám vyšli v roku 2019 v Supraphone dve špeciálne kolekcie mapujúce najobľúbenejšie piesne počas takmer šiestich desaťročí Gottovej hudobnej kariéry. Výberovky vyšli 14. júna v dvoch kompletoch. Prvý s názvom Karel Gott 80/80 – Největší hity 1964–2019, druhý v exkluzívnom výpravnom 15CD Boxe pod názvom Karel Gott Singly – 300 písní z let 1962–2019. Ani na jednom titule nechýba aktuálny hit Srdce nehasnou, ktorý pre Gotta a jeho dcéru Charlotte Ellu zložil Richard Krajčo.

Praha 11. októbra (TASR) - Verejnosť sa v piatok v Prahe lúči so spevákom Karlom Gottom, ktorý zomrel 1. októbra 2019 vo veku 80 rokov.Ľudia sa môžu s Gottom naposledy rozlúčiť od 08.00 do 22.00 h v Paláci Žofín na Slovanskom ostrove v Prahe.Umelcov pohreb so štátnymi poctami sa uskutoční v sobotu 12. októbra o 11.00 h v Katedrále svätého Víta na Pražskom hrade. Česká vláda na sobotu vyhlásila štátny smútok. Štátne vlajky na Pražskom hrade a v Lánoch už 2. októbra z rozhodnutia prezidenta Miloša Zemana stiahli na pol žrde.Zádušnú omšu, ktorú organizuje Úrad vlády ČR, bude slúžiť kardinál Dominik Duka. Na omši sa zúčastnia aj predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) a predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS).Na piatkovú verejnú rozlúčku so spevákom Karlom Gottom sa z celej Českej republiky chystajú desaťtisíce ľudí. Premiér Andrej Babiš upozornil, že do Česka plánujú prísť takisto autobusy z Nemecka s tamojšími fanúšikmi Karla Gotta.Podľa Babiša môže v piatok na Žofín prísť až 300.000 ľudí, napísal spravodajský server iDNES.cz. Obchodné oddelenie paláca Žofín uviedlo, že ľudia budú musieť čakať v radoch pred vstupom do paláca.Server iDNES.cz takisto upozorňuje na dopravné obmedzenia v Prahe a v okolí. Na bezpečnosť má dovedna dohliadať približne 130 policajtov a na mieste budú aj záchranári a dobrovoľníci Českého červeného kríža.V Prahe sa v čase rozlúčky koná aj festival svetla Signal, zhromaždenie aktivistov z hnutia Extinction Rebellion a v piatok večer futbalová reprezentácia ČR odohrá zápas v rámci kvalifikácie ME 2019 s Anglickom, pripomína iDNES.cz.Karel Gott zomrel 1. októbra krátko pred polnocou vo veku 80 rokov v kruhu svojej rodiny. Spevák v polovici septembra oznámil, že trpí akútnou leukémiou. Poruchu krvotvorby mu lekári diagnostikovali už pred poldruha rokom.