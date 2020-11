Fanúšikovia si futbalový zápas veľmi neužili, kamery si pomýlili rozhodcovu hlavu s loptou (video)

Kamery si pomýlili hlavu s loptou

Čiapky pre plešatých rozhodcov

1.11.2020 (Webnoviny.sk) - Umelá inteligencia sa ani v pokročilom 21. storočí stále nezaobíde bez inteligencie človeka. Takéto zistenie prinieslo minulotýždňové stretnutie druhej najvyššej škótskej futbalovej súťaže The Championship medzi mužstvami Inverness Caledonian Thistle a Ayr United (1:1).Vo vysielaní priameho prenosu z uvedeného zápasu mali pomáhať kamery ovládané umelou inteligenciou, ktorý by mal fungovať na princípe sledovania lopty.Systém však natrafil na nečakaný problém - holohlavého postranného rozhodcu, ktorého hlavu považoval za loptu a namiesto herných situácií viackrát premietal iba zábery pohybujúceho sa muža so zástavkou.Fanúšikovia pri televíznych obrazovkách si tak nemohli naplno vychutnať kompletný prenos zo stretnutia vrátane presného zásahu hostí. Nespokojní priaznivci po skončení stretnutia zasypali facebookové konto Invernessu spŕškou správ."Zbavte nás tejto strašnej automatizovanej kamery a radšej na najbližší zápas angažujte človeka, ktorý ho bude natáčať. Alebo plešatým rozhodcom zabezpečte čiapky," znel jeden z komentárov.Podľa vedenia súťaže došlo k zmätočnému správaniu kamier, no prevádzkujúca spoločnosť Pixellot medzičasom sľúbila odstránenie všetkých problémov.