F1: VC Emilie Romagna vyhral Hamilton, Mercedes má Pohár konštruktérov

Brit Lewis Hamilton na Mercedese zvíťazil na Veľkej cene Emilie Romagna F1 v talianskej Imole. Triumfoval pred svojím tímovým kolegom Fínom Vallterim Bottasom, tretí prišiel do cieľa Austrálčan Daniel Ricciardo na Renaulte. Mercedes si v predstihu zabezpečil triumf v Pohári konštruktérov. Pre nemeckú stajňu to bol siedmy titul za sebou, čím vytvorila nový rekord a zároveň sa v počte prvenstiev dostala pred Ferrari (6).

Hamilton, ktorý slávil rekordné 93. víťazstvo v kariére, si upevnil líderskú pozíciu v priebežnom poradí a po 13. podujatí seriálu F1 je na čele s 85-bodovým náskokom pred Bottasom. Do konca šampionátu ostávajú ešte štyri preteky. Nasledujúce sú na programe v nedeľu 15. novembra v Turecku.

hlasy:



(zdroj: Sport 2)



Lewis Hamilton, víťaz: "Boli to vyčerpávajúce preteky. Pre mňa sú hrdinovia všetci tí, ktorí pracujú v našom tíme. Žiadne víťazstvo nie je samozrejmosť a vždy je to ako prvýkrát."



Valtteri Bottas, 2. miesto: "Mal som výborný štart, ale potom som prešiel po nejakej nečistote, ktorá mi zostala zaseknutá v podlahe a spomaľovala ma. Proti Maxovi (Verstappenovi) som spravil chybu, on ma pripravil o druhú priečku, ale napokon som po jeho vypadnutí skončil druhý."



Daniel Ricciardo. 3. miesto: "Bolo ťažké predbiehať na tomto okruhu. Veľmi sa teším z tohto umiestnenia a užívam si to."



Toto Wolff, šéf stajne Mercedes: "Sme pyšný na tento úspech. Mnoho ľudí na ňom usilovne pracovalo a zaslúžia si to. Tešíme sa na budúcu sezónu, motivácia nám určite nechýba."