Fanúšikovia Slovana by mali na zápasy vo Viedni využiť vlak či autobus

Na archívnej snímke hráči HC Slovan Bratislava vľavo Rudolf Červený a vpravo Mário Lunter oslavujú gól v zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) HC Slovan Bratislava – Amur Chabarovsk v Bratislave 18. októbra 2018. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) - Fanúšikovia hokejového Slovana Bratislava sa pred štartom sezóny Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) najviac tešili na zápasy proti SKA Petrohrad a CSKA Moskva. O súboje s gigantmi ruského hokeja na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ich však pripravilo vedenie nadnárodnej súťaže, ktoré v rámci akcie KHL World Games presunulo duely do neďalekej Viedne. Slovan však nejakých fanúšikov vo viedenskej Erste Bank Aréne mať bude a klub im odporúča, aby sa do dejiska zápasu presunuli verejnou dopravou.Zápasy vo Viedni neorganizuje Slovan, preto ani nepredáva vstupenky. Tie si mohli fanúšikovia kúpiť cez internet prostredníctvom rakúskeho portálu.povedal pre TASR marketingový riaditeľ Slovana Milan Vajda.Fanúšikovia, ktorí si zadovážili lístky a chystajú sa na zápas, by mali upustiť od individuálnej dopravy autom.dodal Vajda.Klubu zo zápasov vo Viedni nevyplývajú, až na pár drobností, žiadne povinnosti. Všetko je v réžii ligy.prezradil Vajda.Zverenci trénera Vladimíra Országha absolvujú vo štvrtok večer tréning vo Viedni, následne prespia v neďalekom hoteli. V piatok ráno ich čaká rozkorčuľovanie a večer zápas s CSKA Moskva. Po ňom sa vrátia späť do Bratislavy. V nedeľu absolvujú rozkorčuľovanie na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave a po ňom sa vrátia späť do Viedne na duel proti SKA Petrohrad.