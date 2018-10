Hamšík po remíze Neapola: Veľmi ma mrzí inkasovaný gól v závere

Hráč Neapola Marek Hamšík (vľavo) a Neymar z Paríža Saint Garmain v zápase C-sk. Ligy majstrov Paris Saint Germain - SSC Neapol v Paríži 24. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 25. októbra (TASR) - Futbalisti SSC Neapol v základnej jedenástke so slovenským reprezentantom Marekom Hamšíkom boli v Parku princov blízko k zisku troch bodov. Po góle Angela di Mariu v nadstavenom čase v stredajšom šlágri Ligy majstrov napokon remizovali s domácim Parížom St. Germain 2:2.povedal pre svoju oficiálnu webovú stránku kapitán Neapola, ktorý odohral celý zápas a mal najviac presných prihrávok zo všetkých aktérov na ihrisku (94-percentná úspešnosť).Hamšík očakával, že Paríž v druhom polčase vystupňuje tlak.dodal slovenský stredopoliar, ktorý počas celého zápasu nabehal 12,26 kilometra. Po domácom Thomasovi Meunierovi (12,48 km) to bol druhý najvyšší počet.zakončil Hamšík. Špecifickú príchuť mal zápas pre trénera SSC Carla Ancelottiho, ktorý v minulosti pôsobil na lavičke PSG. So ziskom bodu na horúcej pôde bol skúsený kormidelník spokojný.Neapol dokázal počas väčšiny duelu udržať na dištanc hviezdne trio Neymar, Kylian Mbappe, Edinson Cavani.zdôraznil kouč PSG Thomas Tuchel, ktorý vo francúzskej Ligue 1 vyhral so svojimi zverencami všetkých desať zápasov.