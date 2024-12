Fanúšikovia tímu La Ligy dostali vianočný darček. Hrajúca legenda klubu podpísala novú zmluvu – VIDEO

Predĺženie zmluvy v emotívnom videu





















Zobraziť tento príspevok na Instagrame

































Príspevok, ktorý zdieľa RC Celta (@rccelta)





Na štadión prišiel už ako osemročný

26.12.2024 (SITA.sk) - Futbalový útočník Iago Aspas predĺžil kontrakt so španielskym prvoligovým klubom Celta Vigo do 30. júna 2026. Tridsaťsedemročný Španiel, považovaný za hrajúcu legendu „os Celestes", je rekordérom vo viacerých historických štatistikách klubu a patrí medzi najrešpektovanejších hráčov v celej súťaži.Až štyrikrát získal Trofej Telma Zarru určenú pre najlepšieho španielskeho strelca La Ligy. Informuje o tom tamojší denník Mundo Deportivo.Predĺženie zmluvy oznámil rodák z mesta Moaňa v emotívnom videu na sociálnej sieti Instagram. Spoločnosť mu pri tom robila jeho manželka Jennifer Ruedová a ich tri spoločné deti.„Každý roh tohto štadióna a každý krik z tribún ma sprevádzali na mojej futbalovej ceste. Tu som prežil nezabudnuteľné dni, chvíle radosti, osláv, dni bolesti, z ktorých sme sa spolu dostali. Pre mňa je to oveľa viac ako futbal, ako klub. Celta je môj život, je to môj domov, som to ja. Hovorí sa, že nič netrvá večne, ale to, čo k týmto farbám cítim, budem vždy nosiť v srdci,“ uviedol Aspas.Zakončovateľ, ktorý je považovaný za najlepšieho hráča v histórii klubu, prišiel na štadión Balaídos už ako 8-ročný. V seniorskom tíme Celty nastúpil vo všetkých súťažiach v 574 dueloch, dal v nich rekordných 220 gólov a pridal 82 asistencií.Galicíjskemu klubu zasvätil takmer celú doterajšiu kariéru, výnimkou sú pomerne krátke anabázy v anglickom prvoligovom klube FC Liverpool a španielskom tíme FC Sevilla. V reprezentačnom drese nastúpil na 20 duelov, v ktorých vsietil 6 gólov.Medzi rokmi 2017 a 2020 bol jeho spoluhráčom vo Vigu aj slovenský reprezentačný stredopoliar Stanislav Lobotka „Je to veľmi dobrý človek a skvelý hráč. Môžem sa od neho veľa naučiť," povedal španielskym médiám v roku 2018 Lobotka. „Nepoznám nikoho, kto by tak zásadne ovplyvňoval celý svoj tím,“ pridal jeho bývalý kormidelník Juan Carlos Unzué.