Legendárny Nedvěd si konečne našiel prácu. Je možné, že sa v tíme stretne aj so slovenskou reprezentačnou oporou

Pozícia športového riaditeľa

Správy sa nepotvrdili

26.12.2024 (SITA.sk) - Pavel Nedvěd , bývalá česká futbalová legenda a jeden z držiteľov Zlatej lopty, sa pripravuje na novú etapu svojej kariéry. Po niekoľkých mesiacoch špekulácií o jeho možnom pôsobení v českom futbale to aktuálne vyzerá tak, že jeho budúcnosť povedie iným smerom.V médiách sa začalo hovoriť o tom, že bývalý stredopoliar Juventusu Turín či Lazia Rím zamieri do Saudskej Arábie, kde sa chystá prijať novú výzvu v pozícii športového riaditeľa.Podľa informácií, ktoré priniesol český web Expres.cz , by sa Nedvěd mal už v januári oficiálne ujať funkcie športového riaditeľa klubu Al-Shabab z Rijádu.„Pavel oficiálne nastupuje k 1. januáru 2025 na post športového riaditeľa klubu. Najradšej by ho tam mali už zajtra. Sú z jeho príchodu úplne nadšení,“ citoval web Expres svoj zdroj, ktorý má údajne k bývalému reprezentantovi veľmi blízko.Pred necelým rokom bol na spadnutie Nedvědov nástup na pozíciu manažéra českej futbalovej reprezentácie, lenže z neho na poslednú chvíľu zišlo. Nedávno sa zasa objavili správy o možnom angažmáne v Hradci Králové. Tie sa takisto nepotvrdili.Al-Shabab sa v ligovej tabuľke nachádza po trinástich odohraných kolách na šiestej priečke so stratou trinástich bodov na prvý Al-Ittihad. Najväčšou hviezdou tímu je Belgičan Yannick Carrasco, dlhoročná opora španielskeho Atlética Madrid Majitelia klubu sa navyše usilujú do kádra získať aj slovenskú reprezentačnú jednotku Martina Dúbravku z anglického prvoligového Newcastlu United či jeho spoluhráča Miguela Almirona. Saudskoarabský tím je tiež blízko dohody s legendárnym tureckým koučom Fatihom Terimom, ktorý by mal pri kormidle nahradiť Vítora Pereiru z Portugalska.