Fanzóny v Bratislave a Košiciach navštívilo zatiaľ 170 000 ľudí

Na snímke slovenskí fanúšikovia povzbudzujú vo fanzóne pred Istropolisom počas zápasu základnej A-skupiny Francúzsko - Slovensko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Bratislave 17. mája 2019. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava/Košice 21. mája (TASR) - Druhé majstrovstvá sveta v hokeji na Slovensku sa tešia obrovskému záujmu zo strany fanúšikov. Zápasy na bratislavskom štadióne Ondreja Nepelu a v košickej Steel aréne doteraz videlo už viac ako 350-tisíc ľudí.Skvelú atmosféru si užívali nielen diváci na štadiónoch, ale aj fanúšikovia v oficiálnych fanzónach 2019 IIHF MS. Bratislavskú fanzónu pri Istropolise a košickú fanzónu v Kulturparku navštívilo spolu už viac ako 170-tisíc ľudí.Väčšej obľube sa tešila fanzóna v Bratislave. Jej návštevnosť v utorok 21. mája prekonala hranicu 100-tisíc fanúšikov. Košickú navštívilo od začiatku šampionátu viac ako 70-tisíc ľudí. Okrem hokeja si mohli fanúšikovia v oboch fanzónach vyskúšať aj rôzne atrakcie a vychutnať sprievodný program.Počas voľného dňa, 22. mája, budú fanzóny zatvorené. Opäť sa otvoria na štvrťfinálové zápasy 23. mája, a to od 14:00. V Košiciach následne fanzóna ukončí svoju prevádzku a fanúšikom bude k dispozícii už iba fanzóna v Bratislave. Tá bude otvorená v sobotu 25. mája a v nedeľu 26. mája zhodne od 13:00.Vstup do oboch fanzón je až do skončenia hokejového šampionátu zadarmo. TASR informovala prostredníctvom tlačovej správy Michaela Grendelová, riaditeľka komunikácie 2019 IIHF MS.