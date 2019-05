Tatar je hrdý na tím, ale koniec ho mrzí

Na snímke vľavo Tomáš Tatar (Slovensko) a vpravo nemecký brankár Mathias Niederberger v zápase základnej A-skupiny Nemecko - Slovensko na 83. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Košiciach 15. mája 2019. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Košice 21. mája (TASR) - Koniec na domácich MS bolí, ale je na čom stavať. Útočník Tomáš Tatar je hrdý na výkony slovenských hokejistov na svetovom šampionáte a koniec účinkovania po základnej skupine ho mrzí najmä pre predvedenú hru.Jeden z lídrov slovenskej ofenzívy si uvedomoval, že fanúšikovia túžili po postupe do štvrťfinále. Tím k tomu nebol ďaleko, no napriek kvalitným výkonom nevyhral dostatočný počet zápasov a nezvládol najmä nádejne rozbehnutý duel s Nemeckom.Už pred zápasom s Dánskom bolo jasné, že oba tímy sa po ňom rozlúčia so šampionátom. Pre slovenských fanúšikov, hráčov, no najmä pre Ladislava Nagya mal však špeciálny náboj. Pre skúseného útočníka to bol posledný duel v kariére. V najcennejšom drese, s kapitánskym "C" a na ľade v rodných Košiciach. Z emotívnej rozlúčky, ktorá nasledovala po zápase, boli nadšení viacerí hráči vrátane Tomáša Tatara.poznamenal Tatar.Účasť na domácich MS odmietlo iba minimum slovenských hráčov, čo svedčalo o priaznivej klíme v mužstve. Hráči dlhodobo vyzdvihujú moderný herný štýl, ktorý preferuje Craig Ramsay. Tak tomu bolo aj na MS v Košiciach.poznamenal Tatar, ktorý nastupoval v elitnom útoku SR.Až na záverečný zápas s Dánskom mali so stredným útočníkom Michalom Krištofom na krídle Richarda Pánika. Táto trojica nazbierala celkovo 16 bodov, Tatar mal bilanciu 2 góly a 4 asistencie.zopakoval Tatar.Pre slovenských reprezentantov sa účinkovanie na MS skončilo, na šampionáte však nasleduje vyraďovacia fáza a následné boje o medaily. Tatar bude dianie na MS sledovať.dodal Tatar.