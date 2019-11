Farage voličom odkázal, že jeho strana nie je len o brexite

Nigel Farage, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 22. novembra (TASR) - Odkladané vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie odsunuli britské strany dočasne na "vedľajšiu koľaj", keď sa počas predvolebnej kampane snažia získať voličov pre svoje domáce politické opatrenia.Týka sa to aj Strany brexitu euroskeptika Nigela Faragea, ktorá v piatok zverejnila svoje politické prísľuby, píše agentúra AP.Strana, ktorá presadzujeBritánie a EÚ, teraz žiada aj "politickú revolúciu" v Spojenom kráľovstve. Súčasťou jej programu sú napríklad písaná ústava, zrušenie nevolenej hornej parlamentnej komory, Snemovne lordov, ako aj viac referend a zníženie imigrácie pod 50.000 ľudí za rok, čo by bolo menej ako štvrtina súčasného počtu prisťahovalcov.Stranu brexitu založili len pred rokom a v doterajšom parlamente nemala zastúpenie. V predčasných voľbách vyhlásených na 12. decembra sa jej kandidáti uchádzajú o takmer 300 kresiel, stiahli sa však z 317 volebných obvodov, kde dominujú konzervatívci, aby sa zabránilo rozdeleniu hlasov za brexit.Farage vyzval voličov, aby zabezpečili jeho strane mandáty v parlamente a mohla tak tlačiť vládu k tvrdému brexitu, v ktorom by Británia nezostala spätá s predpismi a normami EÚ. "Bez nás nebude skutočný brexit," vyhlásil.Zverejnenie detailných volebných programov je pre britské politické strany tradičným "veľkým" podujatím v rámci predvolebnej kampane, uvádza AP.Svoj program publikovala v piatok aj waleská nacionalistická strana Plaid Cymru (Strana Walesu), ktorá vyzvala na nové miliardové investície do obnoviteľnej energie s cieľom vytvoriť desaťtisíce pracovných miest v environmentálnych sektoroch.Plaid Cymru je proti brexitu a presadzuje nové referendum o členstve v EÚ, pričom podporuje hlasovanie o nezávislosti Walesu v budúcnosti. Strana mala dosiaľ v 650-člennej Dolnej snemovni len štyroch poslancov.Hlavná opozičná Labouristická strana zverejnila svoj volebný program vo štvrtok. Vykreslila v ňom plány na radikálne zvýšenie verejných výdavkov, rozsiahle znárodnenie infraštruktúry, nárast minimálnej mzdy, zrušenie školného na univerzitách či bezplatný prístup na internet pre každého.Líder labouristov Jeremy Corbyn uviedol, že opatrenia vjeho strany vykryje zvýšenie daní pre korporácie a ľudí s vysokým príjmom.Premiér Boris Johnson označil plány labouristov za. Jeho Konzervatívna strana zatiaľ neoznámila, kedy publikuje vlastný program.Johnson presadil decembrové predčasné voľby v nádeji, že získa väčšinu v parlamente a prelomí tak politickú patovú situáciu v otázke brexitu, ktorá dosiaľ v Británii panovala. Konzervatívna väčšina by podľa neho ratifikovala revidovanú dohodu o vystúpení dosiahnutú s EÚ a vyviedla krajinu z Únie v súčasne stanovenom termíne 31. januára.Labouristi tvrdia, že vyrokujú s EÚ lepšiu dohodu a následne vyhlásia nové referendum ponúkajúce britským voličom výber medzi odchodom alebo zotrvaním v EÚ.