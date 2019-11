PRIESKUM: Hnutie ANO by volilo 30 percent ľudí

Na archívnej snímke predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 22. novembra (TASR) - Ak by sa voľby do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR konali v novembri, zvíťazilo by v nich hnutie ANO s 30 percentami. Oproti poslednému prieskumu, ktorý sa uskutočnil v októbri, však hnutie výrazne oslabilo, a to o 3,5 percentuálneho bodu. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.Pred prahom dolnej komory českého parlamentu by zostalo hnutie STAN, Trikolóra a strana TOP 09. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM)., uvádza sa v prieskume.Na štvrtom mieste by skončila KSČM s deviatimi percentami, pričom rovnaký výsledok by dosiahla aj vládna ČSSD. Do Snemovne by sa dostali aj KDU-ČSL a SPD, ktoré by volilo 5,5 percenta ľudí.Pri prepočítaní na mandáty by hnutie ANO v 200-člennej Snemovni získalo 82 kresiel, ODS 32, Piráti 30. Komunisti a ČSSD by mali po 19 poslancov a ľudovci a SPD po deviatich mandátoch.