Farba karty povinného zmluvného poistenia sa mení, od júla bude už len biela

30.6.2021 - Doklad o tom, že je auto povinne zmluvne poistené (PZP), známy ako zelená karta, bude už len výlučne v čierno-bielom formáte.Dokument v zelenom prevedení sa od 1. júla ruší. Používanie zeleného dokladu už v súčasnosti nemá podľa poisťovní opodstatnenie.„Zmena farby zelenej karty súvisí najmä s digitalizáciou a silnejúcim trendom zasielania komunikácie e-mailom. Obdobie koronakrízy tento trend len potvrdilo, keďže povinné zmluvné poistenie si motoristi uzatvárali väčšinou online,“ vysvetľuje hovorkyňa poisťovne Allianz Lucia Muthová.Okrem farby sa mení aj formát dokladu, keď po novom nebude karta obojstranná, ale jednostranná, čo tiež uľahčí jej vytlačenie v domácom prostredí.Systém zelenej karty rieši náhradu škody spôsobenej cudzozemským motorovým vozidlom. Ak napríklad slovenský vodič spôsobí v inom štáte, ktorý patrí do systému zelenej karty, škodu, príslušná kancelária poisťovateľov škodu nahradí a následne si ju uplatní u jeho poisťovateľa na Slovensku.Do systému zelenej karty patria všetky európske štáty, časť severnej Afriky, Rusko, Izrael a Irán.V minulosti sa motoristi preukazovali bielou kartou na Slovensku a zelenou kartou pri ceste do zahraničia. Pred dvomi rokmi bola biela karta zrušená a motoristi sa všade preukazovali už len zelenou kartou.Pred rokom nastala opäť zmena, keď doklad už nemusel mať výhradne zelenú farbu, ale mohol byť aj čierno-biely. Ročné prechodné obdobie slúžilo najmä na domíňanie zásob zelených formátov karty. Zelená karta (v zelenej farbe) vydaná pred 1. júlom 2021 platí do konca obdobia uvedeného na karte.