Herec Bill Cosby bol prepustený z väzenia, súd anuloval jeho odsúdenie za sexuálne napadnutie

Vo väzení mal byť do 10 rokov

Zažalovala ho bývalá basketbalistka

Výpovede žien nesúviseli

"Zničujúci" verdikt súdu

1.7.2021 - Najvyšší súd v americkom štáte Pensylvánia anuloval odsúdenie herca a komika Billa Cosbyho za sexuálne napadnutie.Sudcovia rozhodli, že žalobcovia sa dopustili „procesného priestupku“. Osemdesiattriročného Cosbyho, ktorý strávil viac ako dva roky vo väzení, o niekoľko hodín neskôr prepustili na slobodu. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Cosbyho v roku 2018 uznali vinným z nadrogovania a zneužitia bývalej basketbalistky a zamestnankyne Temple University vo Philadelphii Andrey Constand v roku 2004. Dostal trest odňatia slobody na tri až desať rokov.Jeho odsúdenie bolo široko vnímané ako kľúčový moment pre hnutie #MeToo, ktoré bojuje proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu.Constandt sa obrátila na políciu v roku 2005, ale niekdajší štátny prokurátor Bruce Castor nevzniesol obvinenia. Následne na komika v roku 2006 podala žalobu za sexuálne ublíženie a očierňovanie, ktorá sa skončila vyrovnaním a dohodou o mlčanlivosti. V rokoch 2014 a 2015 z nadrogovania a napadnutia obvinili Cosbyho desiatky žien.Miestne úrady však vedeli, že pre pravidlá premlčacej lehoty už väčšinu z týchto obvinení nemôžu stíhať. Otvorili však prípad s Constand a napokon ho formálne obvinili pár dní pred koncom 12-ročnej premlčacej lehoty, ktorá sa týkala jej prípadu.Priestupok podľa sudcov vznikol, pretože Cosbyho právnici sa dohodli s predošlým štátnym prokurátorom, že ho v danom prípade nebudú žalovať. Sudcovia vo verdikte citujú dohodu prokurátora Castora o tom, že ak bude Cosby vypovedať v súvislosti s civilnou žalobou Constand, neobžalujú ho.Podľa nich sa tiež na procese negatívne odrazili výpovede žien, ktoré Cosbyho obvinili, ale nesúviselo to s prípadom. Sudcovia nariadili, že Cosbyho treba prepustiť a „akékoľvek ďalšie stíhanie pre tieto konkrétne obvinenia musí byť premlčané“. Zároveň uznali, že ich rozhodnutie je závažné a rovnako zriedkavé.Hovorca Cosbyho Andrew Wyatt poďakoval súdu za to, že priniesol jeho klientovi spravodlivosť „za ktorú bojoval“.Prokurátor Kevin Steele vo vyhlásení poukázal na to, že Cosbyho uznala vinným porota, ale teraz sa dostal na slobodu pre procedurálnu chybu, „ktorá nie je relevantná pre skutkový stav trestného činu“. Zároveň vyjadril nádej, že toto rozhodnutie negatívne neovplyvní nahlasovanie sexuálneho zneužívania.Právna zástupkyňa viac ako 30 žien, ktoré obvinili Cosbyho, Gloria Allred verdikt pensylvánskeho súdu označila za „zničujúci“.