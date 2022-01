Farba roka v kontexte módnych trendov 2022

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2022 (Webnoviny.sk) -Rok 2022 už pozná svoju farbu. Je ňou fialový odtieň Very Peri, ktorú koncom minulého roku predstavila spoločnosť Pantone. Jej unikátnosť spočíva najmä v tom, že bola vôbec prvýkrát v histórii vytvorená za účelom nastoliť farebné smerovanie celého roka a nepochádza z už existujúceho vzorkovníka farieb. "Vytvorenie novej farby prvýkrát v histórii nášho vzdelávacieho farebného programu odráža prebiehajúce globálne inovácie a transformáciu," komentovala novú farbu roku viceprezidentka Pantone Color Institute Laurie Pressman.Výber tohtoročného odtieňa je ovplyvnený pandémiou, s ktorou celý svet bojuje už takmer dva roky. Farba Very Peri odzrkadľuje prepojenie reality a digitálneho sveta. Zároveň poukazuje na stále rastúcu komunitu digitálnych umelcov a nové možnosti vo virtuálnom svete, ktoré zasahujú do sveta reálneho. "Ako sa vynárame z intenzívneho obdobia izolácie, naše predstavy a štandardy sa menia. Náš reálny a digitálny život sa prepojil novými spôsobmi," dopĺňa viceprezidentka inštitútu.Prepojenie dvoch svetov podčiarkuje aj fakt, že ide o farbu používanú vo videohrách, ktoré patria medzi obľúbené voľnočasové aktivity generácie Z. Very Peri je vnímaná aj ako typická farba napríklad pre wellness: orgován, či levanduľa na nás pôsobia upokojujúcim dojmom. Okrem spojenia digitálneho a reálneho sveta má odtieň Very Peri symbolizovať aj nový začiatok. Obsahuje odtiene modrej, ktorá je považovaná za "spoľahlivú farbu", s nádychom fialovej symbolizujúcej hravosť a radosť.Do sveta módy prináša farba Very Peri odvážnosť aj klasiku. "Kombinácia orgovánovej, fialových, modrých a červených odtieňov, ktoré sa snúbia v novej farbe Very Peri, je veľmi obľúbená. Nový odtieň si určite získa svoje miesto aj pri produktoch v našom vyhľadávači,” komentuje nový trend Denis Duránik, Country manager GLAMI pre Slovensko. Oblečenie v novej farbe bude čoskoro v pestrej ponuke obľúbeného vyhľadávača. Už teraz tam však možno nájsť napríklad nadčasové šaty v podobných odtieňoch fialovej, ktoré môžu byť buď v boho štýle alebo večerné pre nadchádzajúcu plesovú sezónu. "Vidíme, že mnoho našich partnerských e-shopov s farbami v odtieňoch fialovej pracuje už teraz, intenzívnejšiu komunikáciu a nové kolekcie vo farbe Veri Peri očakávame v nasledujúcich mesiacoch," dopĺňa Denis.Zorientovať sa v množstve módnych trendov pomáhajú zákazníkom stylisti. Nákupy nových trendy kúskov uľahčí módny vyhľadávač. "Dnes zákazník v katalógu GLAMI.sk nájde takmer 3 milióny produktov od viac než 25 tisíc značiek. V tak značnom množstve sa však vďaka filtrom a umelej inteligencii (AI) jednoducho a rýchlo zorientuje a nájde požadovaný produkt. Najnovšie módne trendy, tipy a nákupné rady zákazníci môžu objavovať v našom novom magazíne GLAMI , ktorý nájdu na web stránke," dodal Denis Duránik.Informačný servis