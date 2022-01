Dvojica sa vydávala za policajtov a vtrhla mužovi na dvor, muža odsúdili na jeden rok väzenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.1.2022 (Webnoviny.sk) - V Hrnčiarovciach nad Parnou v okrese Trnava v sobotu úradovala dvojica, ktorá sa vydávala za policajtov. Najskôr jeden mladý muž z obce nahlásil na políciu, že mu skoro ráno pri jeho aute niekto nastriekal do tváre neznámu tekutinu. Musel vyhľadať pomoc na urgentnom príjme v trnavskej nemocnici.Krátko na to volal na políciu ďalší muž, že mu cez oplotenie domu preliezli na dvor dve osoby. Búchali mu na okno so slovami „policajná akcia, otvorte dvere“. Na ruke jednej z týchto osôb si všimol pásku s označením polícia.Ako informovala trnavská policajná hovorkyňa Mária Linkešová, skutoční policajti dvojicu chytili. Páchateľmi boli len 16-ročná Laura a o desať rokov starší Ladislav. Vyšetrovateľ ich obvinil z prečinu porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom. Muža už sudca v tzv. superrýchlom konaní odsúdil na jeden rok väzenia nepodmienečne. Mladistvú dievčinu polícia stíha na slobode. V zmysle zákona hrozí za tento trestný čin trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov, v prípade mladistvej sa znižuje na polovicu.