Farkašová na paralympiáde v Pekingu obhájila zlato, ďalší slovenskí zjazdári skončili tesne za pódiom

aktualizované 5. marca 2022, 9:41



Farkašová má na konte už 13 medailí

Navádzača musela vymeniť za nového

Haraus a Krako netriumfovali

5.3.2022 (Webnoviny.sk) -Slovensko získalo na zimných paralympijských hrách v čínskom Pekingu zlatú medailu hneď v prvej disciplíne. Postarala sa o ňu skúsená Henrieta Farkašová , ktorá ovládla zjazd zrakovo znevýhodnených žien. Tridsaťpäťročná rožňavská rodáčka s navádzačom Martinom Motykom zvíťazila s náskokom 2,25 sekundy pred domácou Ču Ta-čching, tretiu priečku obsadila Britka Millie Knightová (+3,70).Tesne za pódiom skončila ďalšia Slovenka Alexandra Rexová , ktorú s navádzačom Martinom Makovníkom klasifikovali na 4. priečke s mankom 5,63 s na Farkašovú, od cenného kovu ju delilo 1,97 sekundy.Henrieta Farkašová v Pekingu obhájila zlato v zjazde z predchádzajúcich dvoch ZPH v Soči 2014 a Pjongčangu 2018. Na jej konte je po sobote už 13 paralympijských medailí, až desať z nich je zlatých (10-2-1).Stále iba 16-ročná Alexandra Rexová je debutantkou na tomto fóre a sobotňajší zjazd bol jej premiérovým štartom na ZPH v kariére."Som veľmi šťastná, keďže som získala svoje už desiate paralympijské zlato. Za ostatné štyri roky som mala problémy s kolenami, preto mám veľkú radosť z toho, že som tu a môžem súťažiť. Absolvovala som tri operácie kolena, bolo to veľmi ťažké obdobie, bolestivé. Ale som späť. Skončila som prvá a cítim sa veľmi dobre. Navyše, môj navádzač Michal Červeň sa pred mesiacom zranil na majstrovstvách sveta a musela som si nájsť nového. Martin Motyka je veľmi dobrý a ja som rada, že s ním môžem jazdiť," povedala po triumfe v zjazde Henrieta Farkašová.Zjazd v sobotu absolvovali aj zrakovo znevýhodnení lyžiari Miroslav Haraus Jakub Krako , na cenné kovy však nedosiahli. Haraus s navádzačom Marošom Hudíkom obsadili 4. priečku s mankom 2,56 sekundy na zlatého Rakúšana Johannesa Aignera, Krako s navádzačom Branislavom Brozmanom neobhájili striebro z Pjongčangu 2018 a skončili na 5. pozícii (+2,64 s).Úspešní vstup do ZPH 2022 majú za sebou aj reprezentanti SR v curlingu na vozíku, ktorí zdolali Američanov 9:3 po 7. ende, keď po druhom viedli už 6:0. V nedeľu 6. marca na nich čakajú súboje proti Nórom a Lotyšom.V sobotu budú v hre aj slovenskí parahokejisti, ktorí od 13.05 h SEČ vyzvú domácich Číňanov. Pre oba výbery to bude debut na tomto fóre.