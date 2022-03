Vlhová sa v super G poriadne vytrápila, Shiffrinovej sa naopak darilo a vzdialila sa na 67 bodov (video)

Štrnásť pretekárok nedošlo do cieľa

Jedno z Vlhovej najťažších super G

S Federerom chce určite fotku

5.3.2022 (Webnoviny.sk) - Francúzka Romane Miradoliová sa stala nečakanou víťazkou sobotného super G v rámci Svetového pohára alpských lyžiarok vo švajčiarskom Lenzerheide. Ako 27-ročná dosiahla premiérový triumf v pretekoch Svetového pohára, dosiaľ bola najlepšie v individuálnych pretekoch trikrát piata.S odstupom 38 stotín skončila na druhej priečke Američanka Mikaela Shiffrinová a vzdialila sa Petre Vlhovej na rozdiel 67 bodov na čele bojov o veľký glóbus. Vlhová skončila osemnásta s veľkým odstupom 3,31 s. Napriek tomu zisk 13 bodov do celkového poradia SP môže zohrať ešte veľkú úlohu v boji o obhajobu celkového triumfu.Slovenke chýbala na trati väčšia agresivita, ale zároveň ľahkosť v technických úsekoch. A to napriek tomu, že ju postavil jej tréner Mauro Pini. Náročnosť trate spočívala aj vo viacerých nerovnostiach, viacero pretekárok nesprávne vyhodnotilo nájazdy do niektorých bránok, napokon až štrnásť z nich nedošlo do cieľa vrátane prvých troch lyžiarok v štartovnej listine."Stavba trate bola dobrá na to, aké náročné sú podmienky. Niečo iné by bolo nebezpečné...Polovica trate bola ľadová, neskôr bol sneh agresívnejší. Ja som sa v tom veľmi trápila, bolo to jedno z mojich najťažších super G, ktoré som jazdila," uviedla Petra Vlhová pre RTVS v cieli."Bol to boj a trápila som sa od štartu do cieľa. Snažila som sa urobiť maximum, ale dnes to bolo veľmi ťažké. Budem to musieť rýchlo hodiť za hlavu, pred zajtrajším obrovským slalomom musím opäť získať dobrý pocit. Uvidíme, aké budú podmienky, budem sa snažiť urobiť maximum pre čo najlepší výkon," dodala Vlhová.Slovenka sa vyjadrila aj k nečakanej návšteve v cieli pretekov, kde stál legendárny švajčiarsky tenista Roger Federer, jeden z jej športových vzorov."Keď som ho tam uvidela, povedala som si wauu... Deväťdesiatdeväť percent ľudí majú radi Federera a určite aj ja. Pôjdem za ním a urobím si s ním fotku," doplnila 26-ročná Liptáčka.