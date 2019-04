Farmár F. Oravec vyzval na zaistenie spisov z konania o skupine Esin

František Oravec, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. apríla (TASR) – Východoslovenský farmár František Oravec vyzval v utorok ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD), policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby zaistili spisy z konania, ktoré sa týkajú skupiny Esin.Oravec pripomenul, že všetci uvedení predstavitelia vypočuli farmárov a apeloval na nich, aby zakročili proti subvenčným podvodom pri Košiciach.konštatoval Oravec s tým, že pred mesiacom ho rezort pôdohospodárstva dal do pozície účastníka konania.Dôvodom, pre ktorý mu neumožnili nahliadnuť do spisu, má byť podľa Oravca to, že agentúra údajne kryje subvenčné podvody. Dodal, že sa pokúšali mesiac s PPA spojiť, ale bezvýsledne.povedal. Oravec má písomný dokument o tom, že 9. apríla 2019 sa spisy z konania dostali na PPA, ale má aj e-mailovú komunikáciu z 15. apríla, kde PPA tvrdí, že spisy z tohto konania nemá.Pred budovou agentúry v Bratislave táboria od stredy (17. 4.) nespokojní farmári. Ako Oravec uviedol, na budúci týždeň, po skončení sejby na poliach, plánujú prísť vo väčšom počte.vyhlásil.Riaditeľ odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva SR Vladimír Machalík v stredu (17. 4.) povedal, že PPA prevzala rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva, ktorým procesne zrušilo formálne nesprávne rozhodnutie agentúry, ktorým nesprístupnila farmárovi Oravcovi status účastníka konania." povedal Machalík.Akcionári firmy Esin Group Vlastimil Majerčák a Tomáš Kukučka vo februári tvrdili, že jeden z lídrov farmárskych protestov a združenia Iniciatíva poľnohospodárov František Oravec je podozrivý zo spoluúčasti na závažnom trestnom čine. Táto spoločnosť má s Oravcom dlhodobý spor a jej predstavitelia sú presvedčení, že všetky jeho mediálne a politické aktivity sú iba kamuflážou pre zakrytie jeho skutočných aktivít. Od roku 2015 vedú spor o približne 500 hektárov (ha) polí. Esin Group odkúpila poľnohospodársky podnik od košickej rodiny Hudákovcov, ktorý pozostával z firiem Agro-Valaliky, a.s, a Mold-Trade, s.r.o. Tieto firmy hospodária na 8000 ha pôdy.