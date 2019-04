V bitke o hlavné mesto Líbye zahynulo už vyše 260 ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tripolis 23. apríla (TASR) - V pokračujúcich bojoch o ovládnutie líbyjskej metropoly Tripolis zahynulo už najmenej 264 ľudí a ďalších 1266 utrpelo zranenia. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).Podľa WHO by mali obe strany" aSvoje domovy muselo opustiť už približne 35.000 ľudí a ich počet sa zvyšuje každý deň, konštatuje WHO.Boje vypukli 4. apríla, keď samozvaná Líbyjská národná armáda (LNA) poľného maršala Chalífu Haftara spustila ofenzívu s cieľom dobyť Tripolis, v ktorom sídli vláda národnej jednoty, uznaná OSN.Líbya upadla do chaosu po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporilo aj NATO. Viedlo k pádu režimu Muammara Kaddáfího i jeho smrti. O kontrolu nad krajinou bohatou na ropu súperí medzinárodne uznaná vláda národnej jednoty so sídlom v Tripolise ležiacom na západe krajiny s vládou sídliacou v Tobruku na východe. Haftar podporuje vládu v Tobruku.