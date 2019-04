Farmár Oravec chce stanovať pred Poľnohospodárskou platobnou agentúrou

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martina Kriková Foto: TASR Martina Kriková

Na snímke prvý zľava farmár František Oravec. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) – Skupinka štyroch farmárov na čele s Františkom Oravcom protestuje pred Poľnohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) a je pripravená tam stanovať. Oravec chce takýmto spôsobom upozorniť na údajný subvenčný podvod, ktorý má PPA zakrývať v súvislosti so skupinou ESIN. Či sa protest predĺži aj na nadchádzajúce voľné dni, zatiaľ Oravec nechcel povedať. Ministerstvo pôdohospodárstva uviedlo, že PPA bude s Oravcom spolupracovať.Oravec sa sporí o dotácie z PPA na poľnohospodársku pôdu. Agentúra mu neumožnila nahliadnuť do spisu, pretože podľa nej nie je účastník konania. Po tom, čo súd rozhodol v Oravcov prospech, mu ministerstvo pôdohospodárstva pred necelým mesiacom poslalo list, v ktorom mu status účastníka konania priznalo.povedal Oravec.Riaditeľ odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva SR Vladimír Machalík v stredu tvrdil, že list už PPA prevzala.povedal Machalík.Podľa Machalíka však PPA komunikuje so žiadateľmi zásadne písomne a nie je podľa neho možné, aby všetkých 19.000 žiadateľov, ktorých agentúra eviduje, prichádzalo do PPA neohlásene.Pokiaľ v stredu PPA Oravca neprijme a neumožní mu do spisu nahliadnuť, plánuje farmár na štvrtok (18. 4.) návštevu ministerstva pôdohospodárstva, aby list s jeho rozhodnutím do PPA osobne doručil.