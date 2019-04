Lubyová chce, aby na reprezentačných dresoch boli štátne znaky SR

Na archívnej snímke ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. apríla (TASR) – Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS) podporuje to, aby na reprezentačných dresoch boli slovenské štátne znaky. Uviedla to v stredu po rokovaní vlády.povedala Lubyová.Prezident SR Andrej Kiska vrátil novelu zákona o štátnych symboloch Národnej rade SR na opätovné prerokovanie ako celok. Ustanovenia zákona považuje za rozporné s princípom právnej istoty, a teda aj s princípom právneho štátu. Keďže prezident vrátil novelu ako celok, parlament ju buď schváli v pôvodnom znení, alebo neprejde. Zákon má parlament prerokovať na májovej schôdzi.Novelu zákona o štátnych symboloch predložila do parlamentu SNS ako reakciu na nové logo na dresoch hokejovej reprezentácie. Právnou normou chcela strana viac chrániť štátne symboly. Do právnej normy sa tak dostali nové pojmyči. Tiež sa upravila otázka štátnej hymny.