Farmár Oravec sa musí ospravedlniť Tkáčovi za výrok o výpalníctve a zaplatiť tisícovú ujmu

Zásah do osobnostných práv

Obvinenie z výpalníctva

2.6.2023 (SITA.sk) - Farmár František Oravec sa musí verejne ospravedlniť podnikateľovi Patrikovi Tkáčovi za výroky, ktorými ho spájal s trestnou činnosťou a zaplatiť nemajetkovú ujmu 5 000 eur. Ako informovala finančná skupina J&T, rozhodol o tom Krajský súd v Košiciach . Rozhodnutie súdu je právoplatné.Skupina v tlačovej správe pripomenula, že Oravec ešte v roku 2019 pozval novinárov pred budovu súdu v Košiciach a tam okrem iného uviedol: „Toto je schéma vypaľovania skupinou Patrika T. na skupinu Oravec.“ Tieto a ďalšie výroky prevzali niektoré médiá a portály na sociálnych sieťach.Súd v tejto súvislosti v rozsudku skonštatoval, že „zverejnením informácie o trestnej činnosti určitej osoby, ktorá však v čase zverejnenia tejto informácie nebola preukázaná právoplatným rozhodnutím súdu, dochádza k neoprávnenému zásahu do osobnostných práv takejto osoby".Takisto zdôraznil, že „ak je konkrétna fyzická osoba spájaná s kritizovanou alebo odsudzovanou činnosťou alebo osobou, ide spravidla o zásah do práva na česť a dôstojnosť takej osoby".Preto je podľa rozsudku Oravec povinný verejne sa Tkáčovi ospravedlniť, a to formou verejného vyhlásenia uskutočneného pred hlavným vchodom do budovy Okresného súdu Košice II , na ktoré je povinný pozvať zástupcov médií.Samotný Tkáč v tejto súvislosti povedal, že medzi kritikou jeho podnikania a hrubou lžou musí existovať hranica. „Keď niekto mňa, mojich partnerov, moju rodinu krivo obviní z výpalníctva a podobnej trestnej činnosti, len preto, aby sám získal prospech, považujem za správne nemlčať a zákonným spôsobom sa brániť," uviedol.